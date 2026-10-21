Rally di Sanremo, i Vitali chiudono quarti assoluti e terzi Under 25

Sulle strade tortuose dell’entroterra ligure, i Vitali gestiscono la gara dopo una rimonta nelle prove del sabato sera

Il 31 ottobre e il 1° novembre Stefano debutterà sulla Renault Clio R3C

SANREMO – Stefano Vitali e il padre Maurizio archiviano il 73° Rally di Sanremo con un quarto posto assoluto e il terzo gradino del podio nella classifica Under 25. Un risultato importante per l’equipaggio della scuderia bresciana Calibra, protagonista di una rimonta nella serata di sabato e poi attento a difendere la propria posizione nella giornata conclusiva.

La gara, disputata il 17 e 18 ottobre sulle strade dell’entroterra di Sanremo, in provincia di Imperia, ha riportato gli equipaggi su alcuni dei percorsi più conosciuti dagli appassionati di rally. Salite e discese impegnative, carreggiate strette e tortuose e tratti tra gli uliveti hanno caratterizzato le prove speciali, attraversando località come Bajardo, Apricale e Colle d’Oggia, legate alla storia del Campionato del Mondo Rally, che fino ai primi anni Duemila faceva tappa in queste zone.

Per la famiglia Vitali, tornare a percorrere insieme queste strade ha aggiunto un significato particolare alla partecipazione, nell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally e della Suzuki Rally Cup 2026.

Al via, Stefano e papà Maurizio si sono presentati con il quarto posto nella classifica generale e il terzo nella graduatoria Under 25. L’obiettivo era provare a migliorare ulteriormente la propria posizione, pur nella consapevolezza di dover fare i conti con avversari competitivi.

La Suzuki Rally Cup ha schierato dieci equipaggi al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid, tutte equipaggiate con pneumatici Extreme.

L’inizio della gara non è stato semplice per i portacolori di Calibra. Nella super prova speciale di Porto Sole, disputata sulla banchina del porto di Sanremo davanti a un pubblico numeroso, Stefano ha faticato a trovare il ritmo giusto tra le balle di paglia. Le prove spettacolo, caratterizzate da continui cambi di direzione e spazi ridotti, non sono infatti quelle in cui riesce a esprimersi al meglio.

La situazione è cambiata nelle successive prove speciali del sabato sera, affrontate con la luce dei fari. In quei passaggi Stefano ha ritrovato il ritmo e mostrato il proprio potenziale, risalendo dal settimo al terzo posto della classifica. A incidere sugli equilibri è stato anche un problema tecnico accusato dall’avversario più vicino, costretto a rallentare e a perdere terreno.

Alla ripartenza di domenica mattina, l’equipaggio abbadiense ha scelto di affrontare le otto prove speciali con particolare attenzione alla gestione della posizione conquistata. La strategia ha permesso di concludere la competizione al quarto posto assoluto, con tempi interessanti registrati nei diversi tratti cronometrati.

Un risultato ottenuto anche con un pacchetto tecnico che, per scelta condivisa tra equipaggio e preparatore, non era identico a quello dei primi classificati. I Vitali hanno quindi potuto festeggiare il quarto posto nella generale e il terzo nella classifica Under 25, chiudendo positivamente la trasferta ligure.

La stagione, però, non è ancora terminata. Il prossimo appuntamento sarà la 26ª edizione del Rally del Garda, in programma il 31 ottobre e il 1° novembre. Per Stefano Vitali si aprirà una nuova sfida: il pilota sarà infatti al debutto sulla Renault Clio R3C, vettura con cui gareggerà per la scuderia bergamasca GMA.

Dopo il risultato conquistato sulle strade del Sanremo, l’attenzione si sposta dunque sul Garda, dove Stefano e Maurizio Vitali saranno chiamati a misurarsi con un nuovo appuntamento della stagione e, per il pilota, con una vettura mai utilizzata prima in gara.