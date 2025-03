Rally. Il team Vitali torna in pista in provincia di Lucca

Gara svolta al 48° Rally del Ciocco e Valle del Serchio

Il Team Vitali ha conquistato il quarto posto nella classifica assoluta delle Suzuki Swift

LUCCA – Esordio positivo per il Team Vitali di Abbadia, che lo scorso weekend ha preso parte al 48° Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, svoltosi sulle strade della Garfagnana, in provincia di Lucca.

Questa edizione, valida come prima prova del Campionato Assoluto Rally e del Trofeo Suzuki Cup, è stata segnata da condizioni meteo avverse, con la pioggia che ha reso le strade toscane particolarmente insidiose per gli equipaggi. Tra le difficoltà più note, il guado di San Rocco in Turrite, sulla prova speciale di Fabbriche di Vallico, dove i piloti hanno dovuto fare estrema attenzione al livello dell’acqua che scorreva.

Ottima performance del Team Vitali, che ha conquistato uno splendido quarto posto nella classifica assoluta delle Suzuki Swift, con tempi estremamente vicini ai primi classificati. Un risultato di rilievo è il secondo tempo assoluto ottenuto nella prova di apertura, disputata all’interno della splendida tenuta del Ciocco.

Stefano Vitali commenta il risultato ottenuto: “Non era affatto scontato. L’auto era nuova e presentava differenze significative rispetto alla versione 1.0 precedente”. Nonostante ciò, Stefano si è adattato rapidamente alla Swift, che quest’anno è nella versione Sport 1.4 Hybrid, dotata di un differenziale autobloccante che si è rivelato fondamentale sui fondi stradali viscidi. Inoltre, erano nuovi anche i pneumatici Extreme, di produzione polacca.

“L’eccezionale setup messo a punto da Calibra e il lavoro di test svolto durante l’inverno hanno dato i loro frutti. Stefano ha dato il massimo in ogni momento, portando avanti una gara senza errori” spiegano dal Team Vitali.

Il prossimo appuntamento sarà ad aprile, sulle strade delle Langhe, per il 19° Rally Regione Piemonte Alba. Inoltre, questo weekend, papà Maurizio affiancherà il figlio Luca, il più giovane della famiglia Vitali, al debutto nei rally alla guida di una Peugeot 106 con il numero 145, al 39° Rally Prealpi Orobiche, che si correrà sulle strade delle valli bergamasche.