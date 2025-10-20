Regata velica: Ignazio Bonanno vince la 24^ Coppa Città di Valmadrera

Il Circolo Velico Tivano ha ospitato la 24^ Coppa Città di Valmadrera, valida come 6ª tappa del Circuito Nazionale della classe J24

Ignazio Bonanno, su “La Superba” della Marina Militare, ha dominato la competizione

VALMADRERA – È ancora Ignazio Bonanno, del Gruppo Sportivo della Marina Militare, a imporsi nella 24^ Coppa Città di Valmadrera – 14° Trofeo Lario Mi Auto, la storica regata organizzata dal Circolo Velico Tivano e valida come sesta tappa del Circuito Nazionale della classe J24. L’evento si è svolto nel weekend del 18 e 19 ottobre 2025 nelle acque antistanti Valmadrera, con undici imbarcazioni al via e un ottimo livello tecnico.

Per il secondo anno consecutivo, Bonanno – al timone di Ita 416 “La Superba” – ha dominato la competizione grazie a un equipaggio affiatato composto da Alfredo Branciforte (prodiere), Francesco Picaro (drizze), Simone Scontrino (scotte) e Francesco Domenico Linares (centrale). Il team ha conquistato tre vittorie di prova, totalizzando 9 punti in classifica generale e aggiudicandosi anche il Trofeo Lario Mi Auto, riservato all’equipaggio con il miglior punteggio senza scarti. Il Trofeo resterà esposto nella sede del Circolo Velico Tivano fino alla prossima edizione, quando tornerà nuovamente in palio. Il Premio Vallespluga per il vincitore dell’ultima prova della seconda giornata è andato invece a Fabio De Rossi (Circolo nautico Brenzone) con la sua Ita 461 “Miky II Armageddon”.

Sul podio anche Ita 212 “Jamaica”, timonata da Pietro Diamanti del Club Nautico Marina di Carrara, seconda con 13 punti, e Ita 469 di Pierluigi Puthod del Circolo Velico Tivano, terza a pari merito ma penalizzata da un ritiro nell’ultima prova. Tra gli altri equipaggi del club organizzatore, Mauro Benfatto su “Pilgrim” ha chiuso settimo e Ruggero Spreafico su “Dejavù” ottavo.

Le condizioni meteo si sono rivelate ideali nella giornata di sabato, con vento costante sui 10 nodi che ha permesso di disputare tre prove regolari. Domenica, invece, il vento si è fatto attendere fino a mezzogiorno, ma il Tivano ha comunque consentito di completare tutte le prove in programma, premiando gli equipaggi più abili nel leggere il campo di regata con aria leggera.

Il Comitato di regata, presieduto da Davide Ponti, presidente della XIV Zona FIV, e coadiuvato dai giudici Enea Beretta, Lorenzo Crippa e Walter Ghezzi, ha gestito con professionalità un paio di proteste senza che queste modificassero la classifica finale.

Come da tradizione, impeccabile l’organizzazione del Circolo Velico Tivano, che ha ricevuto l’apprezzamento unanime dei regatanti per l’efficienza in acqua e per la consueta ospitalità a terra, coronata da una cena conviviale a base di spezzatino e polenta taragna.

La manifestazione, patrocinata da Regione Lombardia, CONI Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Valmadrera e Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, ha visto come main partner Lario Mi Auto – Honda.