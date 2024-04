Resegup 2024, le iscrizioni toccano quota 1000

A disposizione restano solo 200 pettorali prima di decretare il sold out

LECCO – Raggiunta quota 1000 iscritti alla Resegup 2024 che si correrà sabato 1° giugno. Un primo piccolo traguardo per gli organizzatori della 2Slow che ora puntano al Sold out.

Di pettorali ne restano a disposizione solamente 200, con il costo d’iscrizione che dal 1° aprile è passato da 38 euro (comprensivo dell’assicurazione giornaliera) a 45 euro, cifra che resterà invariata fino al 15 maggio. Poi, dal 16 maggio al 26 maggio, altro scatto di prezzo con l’iscrizione che costerà 50 euro.

Iscrizione che comprende il prestigioso pacco gara del main sponsor Ande che quest’anno consiste in un paio di scarpe da trail running.

Per tutti i runner il ritiro pettorali potrà essere effettuato dalle ore 18 alle ore 22 di venerdì 31 maggio, e dalle 9.30 alle ore 13.00 di sabato 1 giugno 2024 in Piazza Garibaldi, dove sabato, alle 14.30, prenderà il via la gara. Il “plotone” dei 1200 runner dovrà percorrere i 24 chilometri per 1800 metri di dislivello positivo raggiungendo la vetta del Resegone prima di ritornare al traguardo di piazza Garibaldi in centro Lecco.

Nel frattempo, il team della 2Slow lancia l’appello a tutti coloro che vogliono entrare nello staff dei volontari: “Si può scegliere – spiegano – se si vuole dare man forte lungo il percorso in zona di montagna, scrivendo all’indirizzo mail montano@resegup.it oppure nei tratti cittadini scrivendo all’indirizzo cittadino@resegup.it. Vi aspettiamo!”.

