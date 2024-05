Resegup 2024, oggi il ritiro dei pettorali e del pacco gara

Appuntamento dalle 17 alle 22 in piazza Garibaldi

Domani, sabato 1 giugno, si corre. Partenza fissata alle 14.30 sempre da piazza Garibaldi

LECCO – Resegup 2024 sempre più vicina, intanto questa sera, in piazza Garibaldi a Lecco, dalle 17 alle 22 ci sarà la distribuzione dei pettorali e il ritiro del pacco gara quest’anno decisamente prezioso trattandosi di un paio di scarpe da trail running griffato Ande.

Come ormai da tradizione il giorno prima della gara, in centro città, la 2Slow appronta i gazebo Resegup accogliendo i 1200 runner che domani, sabato 1 giugno, si presenteranno ai nastri di partenza con lo start fissato per le 14.30.

Per chi non potrà presentarsi oggi al ritiro pettorali potrà farlo domani, dalle 9 alle 13.30, sempre in piazza Garibaldi.

Il programma di domani prevede: alle 11 l’apertura del deposito borse di piazza Affari; alle 14 l’ingresso degli atleti alle griglie di partenza, quindi il briefing finale e alle 14.30 la partenza. L’arrivo dei primi atleti è previsto per le 16.45, fine gara alle 20.30, quindi le premiazioni alle 20:45.

24 i chilometri che dovranno macinare i runner per un totale di 1800 metri di dislivello positivo, lungo un percorso che li porterà a raggiungere il rifugio Azzoni in vetta al Resegone per scendere e tornare in centro città dove è posizionato il traguardo.

Tempo massimo per poter chiudere la gara 6 ore, con tre cancelli orari da rispettare: il primo a Piano Fieno tempo massimo 2h 10′, il secondo in vetta al Resegone (3h20′) e il terzo ai Piani d’Erna 4h40′.

Confermati tutti i ristori ad eccezione di quello della Bedoletta che verrà anticipato a Piano Fieno, per il resto i “pit stop” sono allestiti: a Malnago (andate a ritorno), Rifugio Stoppani (andata e ritorno), Piano Fieno, Pian Serrada, Rifugio Azzoni, Forbesette e Piani d’Erna.

Per quanto riguarda i tempi record da battere restano quelli dello svizzero Pascal Egli di 2h10’20” fissato nel 2016 e al femminile quello della rumena Denisa Dragomir di 2h35’42” firmato nel 2017.

Notizia delle ultime ore ha confermato la sua presenza il top runner Luca Del Pero che proverà a mettere in bacheca anche il 1° posto nella skyrace lecchese, ma dovrà fare i conti con il vincitore della passata edizione Mattia Gianola, senza perdere di vista il falco Danilo Brambilla.

Al femminile Francesca Rusconi va a caccia del bis, dopo la vittoria nell’edizione 2023, ma dovrà vedersela con Elisa Pallini e Daniela Rota pronte a dare battaglia per conquistare il podio più alto.