Resegup 2025 al via: magliette staff e istruzioni per gli oltre 300 volontari

L’incontro si è tenuto mercoledì sera alla concessionaria Autovittani di Pescate

Il presidente Paolo Sala: “Senza i volontari la Resegup semplicemente non esisterebbe. Il loro supporto è fondamentale, sono l’anima dell’evento”

PESCATE – C’è chi tra lago e montagna già sogna il passaggio degli atleti, chi affila fischietti e radioline, e chi veste orgoglioso la maglietta rossa con la scritta “Staff”: ieri sera, alla concessionaria Autovittani di Pescate, la macchina organizzativa della Resegup ha scaldato ufficialmente i motori con l’incontro tra l’ASD 2Slow e i volontari. Un momento che, come da tradizione, ha segnato l’inizio del countdown operativo verso la skyrace lecchese del 7 giugno.

Nel quartier generale offerto dallo sponsor Autovittani, il presidente di 2Slow Paolo Sala ha accolto con soddisfazione i tanti presenti per il consueto briefing pre-gara. A ogni volontario è stata consegnata la maglietta ufficiale dello staff, firmata Ande, simbolo di appartenenza a una squadra che da anni garantisce sicurezza, ordine e supporto lungo l’intero percorso della gara.

“Ormai è un meccanismo rodato, che funziona alla perfezione – ha spiegato Sala – ma senza i volontari la Resegup semplicemente non esisterebbe. Il loro supporto è fondamentale, sono l’anima dell’evento”.

Sono circa 330, infatti, le persone coinvolte nella logistica e nella gestione della manifestazione, dislocate in punti strategici dalla città fino ai crinali del Resegone: enti, associazioni, singoli cittadini e appassionati, tutti pronti a dare una mano per far sì che la corsa si svolga nel migliore dei modi. Un plotone variegato e compatto, che ogni anno si rinnova con l’entusiasmo dei più giovani e l’esperienza degli “aficionados”.

L’aria che si respirava ieri era quella di una grande famiglia sportiva, con sorrisi, strette di mano e uno scambio continuo di informazioni tecniche. Non è mancata, ovviamente, la parte più operativa: regole da seguire, postazioni da presidiare, orari, numeri di emergenza. Ogni dettaglio è stato passato in rassegna, perché la Resegup, con i suoi 24 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo, richiede uno sforzo organizzativo non da poco.

L’appuntamento con la gara è fissato per sabato 7 giugno, con partenza alle 14.30 da piazza Garibaldi, ma il programma si apre già venerdì 6 giugno con la distribuzione di pettorali e pacchi gara, sempre in centro città.

“Siamo pronti – ha ribadito Sala – adesso tocca agli atleti fare il resto. Noi, come sempre, ci saremo”.

Nel frattempo, la macchina della Resegup continua a correre: silenziosa, efficace, trascinata dalla passione di chi, dietro le quinte, costruisce il successo di una delle corse più amate del territorio.

PROGRAMMA

6 Giugno 2025

ore 18:00 – 22:00 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Garibaldi – Lecco

7 Giugno 2025

ore 10:00 – 13:30 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 11:00 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 14:00 Ingresso atleti griglie di partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 14:15 Briefing atleti

ore 14:30 Partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 16:45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 20:30 Fine gara

ore 20:45 Premiazioni – Piazza Garibaldi – Lecco