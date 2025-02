Inizio alle ore 19.00, come sempre alla regia l’Asd 2Slow

LECCO – Segui la diretta streaming della presentazione della Resegup 2025 edizione numero 14^ a partire dalle ore 19 di questa sera, venerdì 28 febbraio. Presentazione come sempre targata Asd 2Slow che quest’anno avrà come ospite d’onore il giornalista Nando Sanvito con l’intervento dal titolo “Videostorie di Sport. In alto di corsa”. Durante la serata verrà annunciato il pacco gara e la data di inizio iscrizioni.