Resegup 2026, campioni e appassionati pronti a conquistare il Resegone

Starting list di altissimo livello, atleti da tutta Europa e i dodici “senatori” che hanno corso tutte le edizioni

Lecco Notizie seguirà la gara in diretta come media partner dell’evento

LECCO – La città è pronta a riabbracciare la sua montagna. Sabato 6 giugno torna la Resegup, la skyrace che collega il centro di Lecco alla vetta del Resegone e ritorno, giunta quest’anno alla quindicesima edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti sportivi più amati e identitari del territorio lecchese.

L’attesa è altissima e i numeri lo confermano: i 1.200 pettorali disponibili sono andati esauriti in pochissimo tempo, a testimonianza del fascino immutato di una gara capace di richiamare atleti di livello nazionale e internazionale, oltre a migliaia di appassionati pronti ad affollare strade, sentieri e punti panoramici lungo il percorso.

Anche quest’anno Lecco Notizie sarà media partner della manifestazione e seguirà l’intera giornata con una diretta dedicata, raccontando in tempo reale la gara, i passaggi dei protagonisti, la lotta per la vittoria e l’atmosfera di una delle giornate sportive più attese dell’anno in città.

Dal punto di vista agonistico la starting list promette spettacolo. Tra gli uomini saranno al via Andrea Rota (O.S.A. Valmadrera), Danilo Brambilla (Falchi Lecco), Matteo Porro (G.S.A. Cometa), Alessio Mainetti (A.S.D. Rovinata), Mattia Gianola (Lab4you-Team Scott), Filippo Curtoni (Team Valtellina), Stefano Tavola (Falchi Lecco), Marco Zanga (Team Joma Trail Italia), Benjamin Serem e Abraham Ekwam (Pegakenia), oltre a Dionigi Gianola e Mirko Sanelli (A.S. Premana), Moreno Sala (G.S.A. Cometa) e Dario Rigonelli (O.S.A. Valmadrera Team). Tra gli ultimi iscritti spicca il nome di Luca Del Pero (Team Scarpa – ASD Run Fast), atleta tra i più attesi dell’edizione 2026 che correrà con il pettorale numero 1300.

Grande interesse anche per la competizione femminile. Le donne rappresentano circa il 13% degli iscritti e tra le favorite figurano Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana), Arianna Oregioni (Santi Nuova Olonio), Laura Basile (Falchi Lecco), Francesca Colombo (Falchi Lecco), Aurora Bosia (Falchi Lecco), Francesca Crippa (Falchi Lecco), Irene Girola (O.S.A. Valmadrera), Roberta Jacquin (Team Scott) ed Elisa Pallini (Pegarun). Assenze pesanti saranno quelle di Elisa Desco e della vincitrice della passata edizione Fabiola Conti, impegnata negli European Athletics Off-Road Running Championships.

La Resegup continua inoltre a crescere oltre i confini italiani. Al via saranno presenti concorrenti provenienti da Austria, Spagna, Polonia, Francia e Germania, con atleti arrivati anche da città come Vienna e Barcellona, ulteriore conferma della notorietà raggiunta dalla gara nel panorama della corsa in montagna.

Non mancano le curiosità. I più giovani al via saranno Stefano Rasca e Simone Mezzera, entrambi classe 2008; tra le donne le più giovani saranno Matilde Lusenti e Rebecca Balbiani. I veterani della manifestazione saranno invece Giovanni Biffi, classe 1950, e Renato Butti, classe 1955, mentre tra le donne il primato spetta a Enrica Paredi e Cinzia Negri.

Sabato sarà anche una giornata speciale per due concorrenti che festeggeranno il compleanno correndo: Luca Corti dei Falchi Lecco compirà 30 anni, mentre Filippo Perego degli Sky Lario Runners spegnerà 33 candeline.

Per quanto riguarda le società, il gruppo più numeroso sarà quello dell’O.S.A. Valmadrera, seguito da GS Mario Corti, Gefo Olginate e Falchi Lecco.

Un posto d’onore spetta infine ai dodici “senatori” della Resegup, gli unici atleti che hanno preso parte a tutte le quindici edizioni della corsa senza mai saltarne una: Carlo Ratti, Giorgio Milesi, Matteo Alberti, Marco Sacchi, Stefano Agostoni, Raffaele Invernizzi, Gianluca Paganoni, Andrea Rusconi, Floriano Monti, Alessandro Galbusera, Silvia Chiappa e Dario Rigonelli.

Tutto è dunque pronto per una nuova giornata di sport, passione e appartenenza. Dal cuore della città alla vetta del Resegone, la Resegup si prepara ancora una volta a unire Lecco e la sua montagna in una sfida che è molto più di una gara.

PROGRAMMA RESEGUP 2026

Venerdì 5 giugno

Ore 18.00-22.00: distribuzione pettorali e pacchi gara in Piazza Garibaldi.

Sabato 6 giugno