Resegup 2026, premio “Mezzera” da 750 euro a chi supera i record di Egli e Dragomir

Il Centro Odontoiatrico Mezzera sostiene ancora la skyrace lecchese e istituisce un bonus dedicato ai primati storici della gara

Intanto giovedì 14 maggio dalle 18 alle 20 alla concessionaria Autovittani di Pescate la riunione dedicata ai volontari

LECCO – Il Centro Odontoiatrico Mezzera rilancia la sfida ai record della Resegup e mette in palio un bonus speciale da 750 euro per il vincitore e 750 euro per la vincitrice che riusciranno a migliorare i primati storici della skyrace lecchese nell’edizione 2026.

L’iniziativa è stata annunciata in vista della quindicesima edizione della gara, in programma sabato 6 giugno con partenza alle 14.30 da Piazza Garibaldi. Da battere ci saranno il record maschile di Pascal Egli, fissato nel 2016 in 2h10’20’’, e quello femminile di Denisa Dragomir, stabilito nel 2017 in 2h35’42’’.

Il premio rappresenta un ulteriore segnale del legame tra il Centro Odontoiatrico Mezzera e la Resegup, sostenuta fin dalle prime edizioni. “Sosteniamo da sempre Resegup e, più in generale, lo sport del nostro territorio – spiegano Matteo e Luca Mezzera -. In questi anni questa manifestazione, grazie al lavoro straordinario degli organizzatori, dei volontari e di tutte le persone che dedicano tempo ed energie con passione, è diventata una delle gare più importanti e sentite di Lecco, capace di trasformare città e montagna in una grande festa di sport e partecipazione. Crediamo profondamente nei valori dello sport: impegno, sacrificio, determinazione e correttezza sono principi che aiutano a crescere e che rappresentano un insegnamento prezioso soprattutto per i più giovani”.

Il “Premio Record” guarda già anche alle prossime edizioni. Nel caso in cui i primati non dovessero essere battuti nel 2026, il montepremi verrà accantonato e sommato alla cifra destinata all’edizione successiva, aumentando così il valore del bonus previsto per il 2027.

“Abbiamo voluto istituire questo premio per riconoscere lo sforzo quotidiano degli atleti, valorizzarne il lavoro e incentivare una competizione di altissimo livello – concludono Matteo e Luca Mezzera -. Ci auguriamo che possa attirare sempre più top runner e regalare al pubblico nuove grandi imprese sportive, magari capaci di riscrivere i record della Resegup”.

Soddisfazione anche da parte di Francesco “Cecco” Crespi, presidente di 2Slow, l’associazione che organizza la gara: “È bello vedere come attorno a Resegup continui a esserci grande entusiasmo e partecipazione. La passione per questa gara non solo non cala, ma si rafforza anno dopo anno grazie a sponsor e partner che scelgono di sposarne i valori e contribuire concretamente alla sua crescita. Iniziative come questa rendono Resegup sempre più conosciuta e attrattiva anche all’interno del panorama internazionale della skyrace”.

Intanto 2Slow ha convocato anche la riunione dedicata ai volontari della skyrace. L’incontro è in programma giovedì 14 maggio, dalle 18 alle 20, presso la concessionaria Autovittani di via Roma 31 a Pescate. Per i partecipanti sarà allestito un rinfresco.

Per agevolare la partecipazione sono state inoltre individuate due aree parcheggio: l’ex parcheggio Alstom e l’area in condivisione con l’azienda Mossini, sul lato della concessionaria.