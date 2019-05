ResegUp: la tua foto su LeccoNotizie. Al traguardo ricordati… di sorridere

La tua foto ricordo all’arrivo della ResegUp in piazza Cermenati

Gli scatti saranno pubblicati all’indomani della gara su LeccoNotizie

LECCO – Dopo 24 chilometri di gara e 1800 metri di dislivello, sfoggiare il più bello dei sorrisi non è certo cosa semplice, ma l’emozione è talmente grande al traguardo della ResegUp da esplodere sul volto dei concorrenti. Noi di LeccoNotizie vi aspetteremo come ogni anno all’arrivo per immortalarvi nel momento più bello della vostra ResegUp: l’arrivo!

Sabato pomeriggio, dalle 15, LeccoNotizie seguirà la regina delle skyrace con una diretta streaming e aggiornamenti Live dal nostro portale, con foto dal percorso e le ultime sulla gara.

Dal traguardo di piazza Cermenati, i nostri fotografi immortaleranno l’arrivo dei runner, dal primo sino all’ultimo, per offrirvi uno speciale ricordo della vostra ResegUp.

Domenica tutte le fotografie saranno pubblicate in una grande galleria fotografica che troverà spazio sulla homepage di LeccoNotizie.com.