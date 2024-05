Resegup pensa alla sostenibilità, accordo con Sustainable Stay Hub

Azienda specializzata in consulenza per l’organizzazione di eventi sostenibili

Stefania Corti: “Siamo entusiasti di promuovere una Resegup sostenibile”

LECCO – Manca meno di un mese al via di Resegup 2024, che anche per questa edizione ha registrato il sold out confermandosi tra le gare più amate di Lombardia. Tanti gli elementi che hanno contribuito in questi anni a consolidare il successo della manifestazione, sempre più attenta anche al tema della sostenibilità.

Grazie all’accordo sottoscritto da 2Slow, associazione sportiva organizza Resegup, con l’azienda Sustainable Stay Hub, specializzata in consulenza per l’organizzazione di eventi sostenibili, per l’edizione 2024 sono state messe a punto azioni concrete in particolare su tre fronti: l’impatto economico dell’evento, che prevede la creazione di valore diretto per la comunità locale coinvolta e per il territorio; l’aspetto sociale, tramite la promozione della cultura della montagna e dello sport come stile di vita sano; e infine l’attenzione all’ambiente, che si attua attraverso un monitoraggio degli impatti positivi e negativi dell’evento.

Buoni propositi che si traducono in obiettivi precisi e in gran parte già raggiunti. Per quanto riguarda l’ambiente, la sostenibilità dell’evento prevede la raccolta differenziata nelle aree di partenza, arrivo e nei ristori, la pulizia post gara, una crescente attenzione ai materiali usati e la riduzione dell’usa e getta grazie alla scelta di gadgets riutilizzabili e plastic free, come il bicchiere in silicone distribuito durante la scorsa edizione e il sacchetto che conterrà il pacco gara 2024, realizzato in bambù riciclato.

“Siamo entusiasti di collaborare con 2slow per la promozione di una Resegup sostenibile, un impegno che ci ha visti lavorare direttamente sul territorio per il territorio, perché la sostenibilità non solo coinvolge, ma offre anche benefici a tutta la popolazione – sottolinea Stefania Corti di Sustainable Stay Hub -. Gli eventi sportivi, e gli eventi in generale, stanno diventando la culla per la crescita e la diffusione dei principi della sostenibilità”.

Rispetto per l’ambiente ma non solo, da sempre una grande attenzione è dedicata anche alla sostenibilità economica e sociale dell’evento che, oltre a coinvolgere un gran numero di volontari, destina parte del ricavato (1 euro per ogni iscrizione) ad un’associazione benefica del territorio. Quest’anno la scelta è ricaduta su ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale nata nel 2007 che si occupa di rendere meno impattante e traumatico il ricovero dei bambini in ospedale, supportando al contempo le loro famiglie.

Infine, obiettivi primari per Resegup restano la promozione della cultura del territorio lecchese, della cultura della montagna e dello sport come strumento di benessere psicofisico. “Per noi Resegup ha sempre significato valorizzazione della città di Lecco in tutti suoi aspetti: ambientali, territoriali e delle persone sia come atleti sia come cittadini – sottolinea Paolo Sala, presidente di 2Slow -. Lo scopo primario della gara è far conoscere Lecco e il tuo territorio a una platea di persone il più ampia possibile, che siano atleti, spettatori o semplici curiosi. Per questo motivo l’impostazione della gara è quella con partenza il sabato pomeriggio e con cancelli orari piuttosto agevoli per consentire a tutti o quasi di poter partecipare. Per noi, per la gara e soprattutto per gli atleti impegnati è importantissimo il tifo e il supporto del pubblico: cerchiamo quindi di agevolare la presenza dei supporter su tutto il territorio e in particolare nella parte montana che è senz’altro quella più spettacolare. Cerchiamo sempre di coinvolgere anche associazioni di volontariato e del terzo settore per dare una mano, senza chiedere un eccessivo impegno da parte loro, al fine di includere tutti nella carovana Resegup”.