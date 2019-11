Robbiate, focus su “alimentazione & sport” con due esperti nutrizionisti

Appuntamento giovedì 7 novembre in sala consiliare a Robbiate

L’incontro è promosso da Cab Polidiagnostico, palestra Adda e Team Alba Orobia Bike

ROBBIATE – S’intitola evocativamente “Alimentazione & Sport” ed è una serata promossa con l’intento di trasmettere le giuste informazioni relative alle corrette abitudini alimentari da seguire nella vita di tutti i giorni, con particolar riferimento a quando si pratica dello sport.

E’ in programma giovedì 7 novembre alle 20.45 nella sala del consiglio comunale di Robbiate in piazza della Repubblica l’incontro promosso dal Cab Polidiagnostico, palestra Adda e Team Alba Orobia Bike con il patrocinio di Comune di Robbiate, Pro Loco di Robbiate, CSI Lecco, Coni – comitato di Lecco, FCI – comitato di Lecco, UNPLI Regione Lombardia.

serata, alla cui organizzazione hanno partecipato anche Rinhos Robbiate, New Sport & Fun Robbiate, US Orobia 1974 Robbiate e Olginate Volley, vede come relatori i nutrizionisti Serena Caronni e Paolo Godina.

ECCO IL VOLANTINO DELLA SERATA IN PROGRAMMA A ROBBIATE