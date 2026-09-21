Roberto Crippa ce l’ha fatta ancora: da Lecco a Siena di corsa in 126 ore

438 chilometri no-stop per l’ultramaratoneta di Olginate prima di vedere piazza del Campo

“E’ stata un’avventura sportiva tanto lunga quanto ricca d’emozioni, che in parte non so ancora come descrivere”

SIENA – Erano le 0,17 di lunedì 21 settembre quando in una Piazza del Campo quasi deserta è apparsa la figura di Roberto Crippa l’ultramaratoneta di Olginate proprio da Lecco martedì pomeriggio alle 18 alla volta di Siena. Quattrocento i chilometri da percorrere nella teorica tabella di marcia che però, in termini pratici, sono diventati ben 438 percorsi in 126 ore, 17 minuti e 6 secondi con 4857 metri di dislivello positivo e 4715 negativo in cinque giorni: un’impresa pazzesca per Roberto Crippa, 60 anni, nella vita di tutti i giorni “uomo da scrivania” come giornalista per il quotidiano La Provincia di Lecco/Sondrio, capace poi di compiere performance estreme quali la Lecco-Siena ultratrail non-stop.

Ad accoglierlo in Piazza del Campo la moglie Natalie e il figlio Olivier con la sua Chiara, che hanno seguito Roberto nella parte terminale del percorso caratterizzato da non poche difficoltà: dai cambi di “rotta” per strade chiuse, caldo, pioggia, umidità, vesciche ai piedi e crisi di alimentazione soprattutto tra il primo e il secondo giorno di corsa. Ma Roberto Crippa non si è perso d’animo e davanti a una bella coppa di gelato (sembra impossibile ma è così) ha risolto i problemi di alimentazione potendo concentrare solo sul percorso e le insidie soprattutto di notte sui sentieri dell’Appenino tosco-emiliano.

“La Lecco-Siena è stata un’avventura sportiva tanto lunga quanto ricca d’emozioni, che in parte non so ancora come descrivere – ha raccontato Roberto Crippa a caldo -. Ringrazio chi ha voluto vivere con me questo incredibile viaggio dalla partenza dalla Canottieri Lecco all’arrivo nella storica piazza del Campo a Siena. Ringrazio la mia famiglia, tanti amici e il Comune di Olginate per il patrocinio. Poi lo sponsor Ande, che unisce i concetti di Sport ed Emozioni. Vivere questo incredibile viaggio tra le bellezze naturali e storiche della nostra Bella Italia, è stato un privilegio che porterò dentro di me”.

Crippa, come anticipato, era partito da Lecco nel tardo pomeriggio di martedì 15 settembre, puntando verso il Cremonese, dopo aver seguito il corso dell’Adda, attraversando la Pianura padana da Nord a Sud e quindi procedere verso Reggio Emilia per poi affrontare la dorsale degli Appennini attraverso un antico tracciato tra Emilia-Romagna e Toscana per poi puntare su Prato e far rotta verso Siena: attraverso 3 Regioni e 10 Province.

L’ultramaratoneta lecchese non è nuovo a imprese di questo genere. Infatti, dopo aver partecipato a diverse gare Sky e Ultramarathon in Italia, Austria, Croazia e Svizzera, l’olginatese nel 2021 aveva dato il via a una serie di prove estreme in autonomia, portando a termine la Lecco-Bormio di 154 km. per poi affrontare una gara ufficiale da 100 miglia (164 km.) in Germania. Successivamente ecco la Lecco-Genova da 203 km e la Lecco-Venezia da 284,5 km, quindi nel 2024 la Lecco-Pisa da 340 km.