Rugby Lecco premiato per gli “ANTA” e lancia il calendario 2026

Cerimonia al Ferraris di Genova e presentazione del Calendario 2026 alla Piccola di Lecco nel tardo pomeriggio di sabato

LECCO – Un sabato denso di appuntamenti ha segnato una giornata speciale per l’A.S.D. Rugby Lecco, coinvolta in due momenti che hanno intrecciato storia, identità e futuro del club bluceleste.

Nel pomeriggio, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, prima del test match della Nazionale maggiore contro il Cile, la Federazione Italiana Rugby ha celebrato le società che hanno raggiunto gli “ANTA”: quaranta, cinquanta, sessanta, ottanta e novant’anni di attività. Tra queste anche il Rugby Lecco, presente con il presidente Carlo Redaelli, che ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal presidente federale. Un passaggio ufficiale che ha suggellato il percorso della società nel pieno delle iniziative per la seconda stagione consecutiva in Serie A e per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione.

Il tardo pomeriggio ha poi spostato l’attenzione al nuovo spazio della Piccola, dove è stato presentato il calendario 2026, realizzato con gli scatti di diversi giocatori della prima squadra. Un progetto tornato alla ribalta dopo molti anni e “fortemente voluto da tutti i giocatori” oltre che organizzato da Filippo Valentini e Massimo Orlandi. Ogni mese è abbinato a un volto della rosa:

Gennaio – Carlo Cattaneo

Febbraio – Lorenzo Riva

Marzo – Giovanni Coppo

Aprile – Filippo Crimella

Maggio – Lucas Piccoli

Giugno – Paolo Messa e Renzo Mesner

Luglio – Valentini

Agosto – Davide Cappelletti

Settembre – Thomas Colombo

Ottobre – Luca Alippi

Novembre – Davide Vacirca

Dicembre – Matteo Galli

Il calendario è acquistabile presso la Segreteria del Rugby Lecco al Centro Sportivo del Bione. Parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione Padri Somaschi di San Girolamo, a sostegno delle attività della loro comunità educativa. Una scelta che aggiunge una dimensione solidale a una giornata all’insegna della partecipazione e del senso di appartenenza.