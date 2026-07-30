Rugby Lecco, ufficiale il cammino 2026/2027: ecco le avversarie della Serie A

La prima squadra debutterà il 18 ottobre nel campionato di Serie A; ufficializzati anche i barrage dell’Under 18 e il calendario del Trofeo Under 16 “Mario Lodigiani”

LECCO – Il Rugby Lecco conosce il proprio percorso nella stagione 2026/2027. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato gironi e calendari dei principali campionati nazionali, delineando il cammino della prima squadra e del settore giovanile bluceleste.

La presentazione è avvenuta al termine della riunione del Consiglio Federale, svoltasi lunedì al Bologna Airport Hotel sotto la presidenza di Andrea Duodo, durante la quale sono stati definiti gli assetti della nuova annata sportiva.

La Serie A Maschile prenderà il via il 18 ottobre 2026. Inserito nel Girone 2, il Rugby Lecco affronterà Modena Rugby, Brixia Rugby, Rugby Bergamo, Rugby Milano, CUS Milano, Amatori & Union Rugby Milano, Verona Rugby, Stade Valdôtain, Rugby Viadana e CUS Genova, oltre all’Unione Monferrato, in un raggruppamento che riunisce alcune delle società più competitive del panorama rugbistico del Nord Italia. La formula prevede gare di andata e ritorno, quindi spareggi tra le vincitrici dei gironi territoriali, semifinali e finale per la promozione.

Anche il settore giovanile ha ora un quadro definito. L’Under 18 inizierà la stagione con i barrage interregionali, in programma dal 13 al 27 settembre 2026, che assegneranno gli ultimi posti per il Campionato Nazionale. Nel Girone 2 della fase nazionale sono già inserite Rugby Parabiago, Brixia Rugby, Rugby Parma FC 1931, Rugby Milano, Rugby Viadana 1970 e Bologna Rugby Club. Restano quattro posti da assegnare attraverso il barrage di qualificazione Nord-Ovest/Emilia-Romagna, nel quale il Rugby Lecco cercherà di conquistare l’accesso alla fase nazionale.

Definito anche il calendario del Trofeo Under 16 “Mario Lodigiani”. La fase regionale si svolgerà dal 27 settembre all’8 novembre 2026, seguita da quella interregionale dal 22 novembre 2026 all’11 aprile 2027. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, in programma il 2 maggio 2027 in gara unica su campo neutro. Le quattro vincitrici si sfideranno quindi in due triangolari di semifinale, previsti il 16, 23 e 30 maggio, mentre la finale è fissata per il 5 o 6 giugno 2027.

Con la pubblicazione di gironi e calendari prende così ufficialmente il via il conto alla rovescia verso la nuova stagione del Rugby Lecco, che si appresta ad affrontare un’annata ricca di impegni con la prima squadra e con il proprio settore giovanile, proseguendo il percorso di crescita costruito negli ultimi anni.