Rugby. Rinviate per Covid le partite senior del Rugby Lecco

Scoperto un caso di positività asintomatica giovedì scorso

Le partite contro Milano (Serie B) e Como (Serie C) rinviate a data da destinarsi

LECCO – Le formazioni senior del Rugby Lecco non hanno disputato le partite di campionato in questo fine settimana a causa di un caso di positività al Covid-19 che si è registrato nel gruppo giocatori.

“Uno dei nostri ragazzi è risultato positivo, fortunatamente asintomatico – dichiara il dirigente Renato Riva – abbiamo avuto la notizia giovedì e quindi ci siamo subito fermati. Dal primo test rapido si è evidenziato che nessun altro giocatore è stato contagiato, in ogni caso all’inizio della prossima settimana effettueremo i test molecolari per essere sicuri che non ci siano ulteriori positività”.

I dirigenti del Rugby Lecco hanno scelto di fermarsi nonostante il fatto che, secondo il regolamento federale, avrebbero tranquillamente potuto scendere in campo. “Secondo le regole una partita si dovrebbe rinviare se ci sono almeno tre casi di positività – prosegue Riva – noi abbiamo scelto la strada della prudenza, anche se avremmo comunque potuto giocare”.

Le partite del fine settimana rinviate a data da destinarsi sono due: la trasferta contro l’Amatori Union Milano della Serie B e l’attesissimo derby al Bione contro i cugini del Como.