Rugby Serie A. Rugby Lecco corsaro a Milano

Vittoria col punteggio di 15-24
Cinque punti in più in classifica per i blucelesti
MILANO – Quinta giornata di campionato e cinque sono anche i punti che il Rugby Lecco porta a casa dalla trasferta sul campo dell’Amatori Milano (15-24)
Fantastica prestazione dei Leoni, già in meta al quarto minuto con Holenda, con Quiroga bravo a trasformare. Prima della fine del primo tempo i lariani varcheranno la linea avversaria altre due volte – con Alippi e Mauri – mentre i meneghini riusciranno solo a segnare un calcio di punizione (3-19).
Milano si avvicina con la meta di Tupin, a cui risponde Valentini cinque minuti dopo (10-24). L’ultima segnatura di Trivillin servirà solo a fissare il punteggio finale sul 15-24.
AMATORI MILANO – RUGBY LECCO 15-24 (3-19)
METE: Holenda (tr. Quiroga), Alippi, Mauri (tr. Quiroga), Valentini.
CALCI DI PUNIZIONE:
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