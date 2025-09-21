Rugby Serie A2. Il Rugby Lecco presenta la nuova stagione

Grande festa ieri sera al Bione

Annunciata una partnership con l’istituto “Maria Ausiliatrice”

LECCO –Prima la vittoria nel trofeo “Bossini-Tentorio” – battendo col punteggio di 45-21 il Rugby Cernusco – e poi la serata di festeggiamenti sul palco del “Beer Fest”. La giornata di ieri è stata memorabile per giocatori e allenatori del Rugby Lecco, con l’entusiasmo che l’ha fatta da padrone.

La società bluceleste ha presentato prima il settore del minirugby, partendo dalla U6 e salendo fino alla U12. A seguire è toccato al settore giovanile, con U14, U16 e U18, accompagnate dagli allenatori Bailey, Nicola Rossi, Filippo Valentini e Davide Vacirca. Dopo i giovani è toccato ai “non giovani”, col Rugby Lecco Old e il “touch”, prima che la palla passasse alle due squadre senior, la Serie C e la Serie A2 di coach Sebastian Damiani.

Il presidente Carlo Redaelli ha evidenziato i programmi futuri. Nel programma c’è il puntare sempre di più l’attenzione sui giovanissimi, che rappresentano il cuore del sodalizio bluceleste e sui quali ha sempre contato per garantire il futuro delle squadre maggiori, facendo crescere in casa i propri talenti.

Interessante anche l’annuncio della collaborazione con l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, con il quale si lavorerà per migliorare e far crescere ancor di più la parte dei social media.