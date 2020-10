Sabato a Milano e domenica a Mariano, l’atletica va avanti

Atletica. 7° Meeting Athletic Elite a Milano.

Abenezer Mandelli sul podio sui 400m.

MILANO- Sabato con l’Atlhetic Elite Track e Field si sono disputate le gare al campo XXV Aprile, gare che hanno visto la partecipazione di ben 155 atlete al femminile e 309 al maschile.

Unico atleta lecchese capace di salire sul podio è stato Abenezer Mandelli dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che sui 400m correndoli in 50”48 si piazza al terzo posto. Precedentemente nella gara dei 100m femminili, Giorgia Mameli della Polisportiva Libertas Cernuschese corre le batterie in 12”69 e si qualifica per la finale dove in 19”92 arriva 5^.

Gli altri lecchesi in gara.

400m: 7^ Federica Lega 58”77 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 11^ Clarissa Boleso 2’20”17 7 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Irene Bonanomi 2’26”34 (Pol Lib Cernuschese).

100m: 14° Jacopo Casartelli 11”21 7 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m: 23° Davide Pozzoni 52”89 7 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 32° Andrea Casati 2’02”26 (Merate Atl Promoline), 37° Walter Palladino 2’02”95 7 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Silver Meeting a Mariano alla domenica.

Lanci e mezzofondo protagonisti.

MARIANO COMENSE- Bella vittoria per Edoardo Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince i 2000sp Allievi e con 6’21”14 stacca il pass per i prossimi nazionali che si disputeranno a Modena in occasione della festa dell’Endurance il 17/18 ottobre con tutte le categorie dagli Allievi sino agli Assoluti a disputare il campionato italiano delle distanze superiori agli 800m e fino ai 5000m.

Sempre nelle siepi minimo per i nazionali anche per Marta Crippa che gli corre in 7’51”70 che vale il 4° posto.

Simone Buzzella primato personale e vittoria tra i “grandi”.

Bella vittoria per l’Allievo Simone Buzzella che vince la gara Assoluta con l’attrezzo da 800gr e lo fa volare a 58,10m con un incremento di oltre 2m rispetto al suo precedente primato personale, il derviese difende i colori della Cento Torri Pavia.