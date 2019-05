Sabato boxe protagonista ad Annone Brianza

Sul ring 10 incontri, 2 dei quali professionistici

Appuntamento il 18 maggio al Palazzetto dello Sport di via Lattuada

ANNONE BRIANZA – Boxe protagonista sabato, a partire dalle 18, alla palestra di Annone Brianza con “The Jolly’s Belt”. Due incontri professionisti e otto incontri dilettanti animeranno una serata interamente dedicata alla boxe, la “nobile arte”.

Una serata resa ancora più speciale dallo special guest Roberto Cammarelle, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Alla regia dell’evento, che avrà come Ring Announcer Sonia De Biasi, è l’Asd The Jolly Stompers.

Il programma dei professionisti prevede Christian Mazzon al debutto da professionista Vs il serbo Zlato JanJic nella categoria Welter e a seguire il match clou che vedrà sfidarsi Simone Brusa Vs Otman Dioual nei pesi Medi.

“Sono molto contento dell’organizzazione della competizione – dichiara Michele Gilardi, allenatore della palestra The Jolly Stompers e portavoce dell’omonima A.S.D., che ha per il secondo anno l’importante rassegna pugilistica – Con Ferdinando Ceresa abbiamo fatto un ottimo lavoro in fase di programmazione e cura dei dettagli. Gli incontri sono tutti di notevole qualità. The Jolly Stompers presenterà alcuni dei suoi migliori atleti: Musai, De Rocchi, Aktas e Dodic“.

I vincitori di ogni match riceveranno in premio la cintura (“Belt”) della manifestazione. L’evento, che quest’anno farà registrare la seconda edizione, ha avuto il nullaosta della Federazione Pugilistica Italia e sarà rappresentata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Massimo Bugada.

Di seguito il calendario degli incontri in programma