Sabato torna il Giro di Lombardia, il passaggio anche nel lecchese

Il transito nel territorio lecchese è previsto tra le 12.20 e le 12.40 di sabato 11 ottobre

In particolare il percorso toccherà Onno, Paré, Pescate, Galbiate e Calolziocorte

LECCO – Tutto pronto per il passaggio della 119ª edizione del Giro di Lombardia che sabato 11 ottobre porterà i migliori ciclisti del mondo sulle strade della nostra provincia. La corsa è anche detta la “classica delle foglie morte” per il suo percorso impegnativo e per il fascino autunnale dei paesaggi lombardi. Decine di comuni lombardi, tra cui quelli del lecchese, saranno attraversati dai corridori, permettendo agli appassionati locali di assistere a uno spettacolo unico. Il percorso copre complessivamente 238 km con oltre 4.400 metri di dislivello.

Il percorso

La gara prende il via da Como in direzione Cantù, affrontando come prima asperità il Ghisallo dal versante di Asso, con discesa su Bellagio e arrivo a Lecco. In provincia di Bergamo, il percorso diventa impegnativo con il continuo succedersi di salite e discese: Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda si susseguono accumulando oltre 4400 metri di dislivello. Da Ganda, la discesa tecnica porta al Selvino con 19 tornanti, seguiti da 9km di pianura vero la città di Bergamo. Gli ultimi km sono nel cuore della città: salita a Bergamo Alta fino alla Porta Garibaldi e Largo Colle Aperto, breve strettoia della Porta Sant’Agostino, e ultimo rettilineo di 800 metri in leggera discesa, che conduce all’arrivo tra gli applausi.

Passaggio nel lecchese

Il gruppo farà il suo ingresso nel territorio lecchese dopo la tradizionale scalata al Ghisallo e la discesa verso Bellagio. Le località interessate dal passaggio sono Onno, Paré, Pescate, Galbiate e Calolziocorte. In particolare, il percorso passerà da Paré lungo la SP583 al km 66.7, per poi proseguire in direzione Pescate sulla SP72. Da lì continuerà verso Galbiate lungo la SP59, che si sviluppa leggermente al di sopra della città e conduce a Calolziocorte. Il tracciato, quindi, non attraverserà il centro cittadino.

Il transito dei corridori sul territorio lecchese è previsto intorno alle ore 12.20-12.40, a seconda della media oraria di gara.