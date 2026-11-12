Sarà Alghero l’avversaria del TC Lecco

La sfida d’andata il 22 novembre in Sardegna

Il ritorno il 29 sui campi lecchesi

LECCO – Sarà il Tennis Club Alghero MP Finance Alghero la squadra che contenderà il posto in Serie A1 al Tennis Club Lecco. La formazione sarda ha vinto il girone 4 totalizzando quattro vittorie e due pareggi, per un totale di 14 punti complessivi. Di contro il cammino di marcia dei lariani è stato migliore, con cinque vittorie e il solo pareggio casalingo contro Prato.

Va sottolineato che, tra le otto squadre vincitrici dei gironi, il TC Lecco era quello con la classifica migliore. Questo porterà i lariani a giocare la seconda partita in casa.

Il campionato di Serie A2 è iniziato lo scorso 4 ottobre ed è proseguito per sei domeniche consecutive.

I play-off inizieranno il prossimo 22 novembre col turno d’andata, il 29 ci sarà il ritorno. I lariani andranno quindi in Sardegna – partenza prevista venerdì 20 – e poi attenderanno la formazione isolana il 29.

Il Tennis Club Alghero MP Finance Alghero sarà sicuramente un avversario ostico. La squadra può contare sul ventenne vivaio Lorenzo Carboni – ex campione italiano U16 – e sul messinese Fabrizio Andaloro, nei primi trecento al mondo in singolare lo scorso febbraio. Come straniero i sardi potranno scegliere tra lo zimbawese Benjamin Lock (2.2) e il francese Cyril Vandermeersch (2.2).

Unico punto debole della formazione potrebbe essere il secondo vivaio, da scegliere tra Fasciani (2.7), Serra (2.8) e Fois (2.8).