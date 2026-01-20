Scacchi. Avvio vincente per Lecco nella Mini Champions Chess Liga

La Mini Champions Chess Liga 2026 riparte da Cormano e premia Lecco: il Circolo Scacchistico Giovanile Boris Spassky conquista il primo posto con una delle due squadre schierate

LECCO – È ripartita la Mini Champions Chess Liga e la prima tappa del 2026 ha restituito un quadro vivace del movimento scacchistico giovanile lombardo. L’appuntamento, andato in scena a Cormano, ha coinvolto circa novanta giovani giocatori, suddivisi in venti squadre e rappresentanti di otto associazioni della regione, in una giornata che ha coniugato competizione e crescita sportiva.

Presente con due formazioni il Circolo Scacchistico Giovanile Boris Spassky Lecco, un dato che fotografa l’evoluzione del settore giovanile lecchese. La prima squadra ha chiuso il torneo in vetta alla classifica, vincendo 19 partite su 20, mentre la seconda ha centrato il nono posto finale, misurandosi con realtà consolidate e mantenendo un rendimento costante lungo l’intera giornata di gioco.

La tappa, disputata domenica scorsa, ha ribadito uno dei tratti distintivi della Mini Champions Chess Liga: la dimensione di squadra. Ogni incontro individuale incide sul punteggio complessivo e richiede coordinamento, supporto reciproco e gestione condivisa dei momenti chiave del torneo. In questo contesto le formazioni lecchesi hanno mostrato coesione e un atteggiamento costruttivo, affrontando il confronto con spirito collaborativo.

Sul piano tecnico il livello si è confermato elevato, con la presenza di numerosi giovanissimi anche nelle fasce d’età più basse. Le partite si sono svolte in un clima di correttezza e partecipazione, segnale di un movimento under 14 lombardo in crescita sia per numeri sia per qualità organizzativa, sostenuto da iniziative che favoriscono un accesso graduale all’attività agonistica.

Per Lecco, la scelta di schierare due squadre rappresenta un passaggio significativo nel percorso avviato negli ultimi anni. Attorno al circolo si sta consolidando un gruppo che condivide allenamenti, tornei e momenti di confronto, rafforzando legami che vanno oltre il singolo risultato. In attesa delle prossime tappe del circuito, l’esordio di Cormano consegna indicazioni positive per il prosieguo della stagione e conferma l’interesse crescente dei giovani verso gli scacchi come sport educativo e condiviso.