Scherma Coppa Italia. Mattia Magni fenomenale, male le sciabolatrici

Tempo di lettura: 1 minuto

Prestazione superba per lo spadista.

Zero vittorie per le due sciabolatrici.

LECCO – La prima giornata della Coppa Italia Assoluti regala sensazioni contrastanti al Circolo della Scherma di Lecco. Fenomenale la prestazione di Mattia Magni, deludenti le sciabolatrici.

Partiamo proprio dalle seconde. Non ci si poteva attendere molto dalla giovanissima Francesca Mapelli – una delle più giovani presenti in gara – ma sicuramente da Eleonora Currò sì. Le due chiudono i gironi di qualificazioni senza vittorie, perdendo un paio di volte all’ultima stoccata. Ne sarebbe bastata una per passare alla fase a eliminazione diretta, invece entrambe non hanno guadagnato l’accesso, chiudendo ben oltre la cinquantesima posizione.

Chi ha sorpreso in positivo è stato sicuramente lo spadista Mattia Magni. Il lecchese ha fatto un girone discreto – tre vittorie, altrettante sconfitte – ma si è poi scatenato nella fase a eliminazione diretta.

Entrato in gara nel secondo turno, qualificatosi come 196° assoluto, Magni ha prima battuto il trevigiano Macchion (15-10), poi il milanese Timo (15-11) e poi l’atleta dell’aeronautica Vallosio (15-13), infliggendo al romano – 5° assoluto al termine delle qualifiche! – l’unica sconfitta di giornata.

Giunto nei migliori trentadue, Magni si è fermato a un passo dalla qualificazione al campionato italiano Assoluti perdendo col genovese Gambella 11-15.

La classifica finale lo vede ottenere un inaspettato 32° posto assoluto, su 381 partecipanti.