Scherma Master. Precoci eliminazioni per gli schermidori lecchesi

Miglior classificato Gabriele Gilardi, 22° nella spada

Fuori al primo di diretta Camilla Gilardi e il maestro Veronica Galli

BUSTO ARSIZIO (VA) – Nella 5° prova nazionale Master disputatasi nel fine settimana a Busto Arsizio (Va) gli atleti del Circolo della scherma di Lecco non hanno ottenuto risultati particolarmente brillanti nella categoria 24+.

Nel torneo di spada – disputatosi domenica 1 maggio – il migliore è stato Gabriele Gilardi. Dopo un bel girone di qualificazione – quattro vittorie e una sconfitta – l’atleta lecchese comincia la fase di diretta in maniera propositiva, vincendo con Tosoni (10-3). Al secondo turno Parola gli sbarra la strada (7-10), lasciandolo al 22° posto nella classifica finale, quattro posizioni meno del turno di qualifica.

Nel torneo femminile senza vittorie Camilla Gilardi, che non vince neanche un assalto nel girone e viene eliminata con un veloce 3-10 al primo turno di diretta. Meglio di lei il maestro Veronica Galli che, dopo un incoraggiante girone di qualificazione – tre vittorie e due sconfitte – si fa sorprendere dalla mantovana Giulia Castagna al primo turno di diretta (8-10), passando dal 20° al 34° posto finale.

Sabato 30 aprile Gabriele Gilardi aveva partecipato anche al torneo di fioretto. Dopo un girone poco convincente, con una sola vittoria all’attivo, il lecchese è stato fulminato da Baldi con un nettissimo 1-10 al primo turno di diretta, concludendo penultimo.

“Son soddisfatta dei risultati ottenuti da Gabriele e Camilla, per loro non è facile conciliare lavoro e scherma. Sono sicuro che in futuro si toglieranno ancora ulteriori soddisfazioni” dichiara il maestro Galli.