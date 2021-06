Scherma paralimpica. Il maestro Buenza convocato ai Campionati Mondiali

Ottimo risultato per il Circolo della Scherma di Lecco

“Sono felice, è la dimostrazione che il lavoro paga sempre”

LECCO – Meravigliosa notizia per il Circolo della Scherma di Lecco. Il maestro Mirko Buenza è stato convocato dalla Federazione Italiana Scherma e parteciperà alla gara di Coppa del Mondo che si svolgerà a Varsavia dal 4 all’11 luglio 2021. L’occasione è particolarmente importante perché, oltre alla gara, si disputeranno anche i campionati mondiali, ultima occasione per staccare il pass olimpico per gli atleti presenti.

“Sono felice per la convocazione, che è stata un po’ inaspettata. É una gara importante per noi, in vista dei giochi olimpici. Per la nostra squadra di sciabola maschile è l’ultima occasione per centrare l qualificazione per Tokio. Si va a chiudere un percorso di crescita importante, iniziato diversi anni fa. Sono soddisfatto dei sacrifici fatti in questi anni ed è la dimostrazione che il lavoro alla fine paga sempre” dichiara Buenza.

Il maestro Buenza è arrivato a Lecco nel lontano 2014, costruendo un settore paralimpico tra i migliori in Italia, facendo sbocciare il talento di Sofia Brunati, ormai da anni ai vertici della scherma paralimpica italiana.