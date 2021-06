Scherma paralimpica. Seconda medaglia per Sofia Brunati

Sconfitta in semifinale dalla più esperta Loredana Trigilia

La giovane atleta si conferma tra le migliori d’Italia

VERONA – Secondo podio consecutivo per Sofia Brunati, atleta del Circolo della scherma di Lecco. Dopo l’argento vinto ieri nella spada, perdendo l’oro per un capello, la giovane schermitrice ha vinto oggi un bronzo nella sciabola (categoria A).

Ai campionati italiani paralimpici di sciabola (categoria A) si sono qualificate sette atlete. Nel girone unico, per passare alla fase a eliminazione diretta, Sofia Brunati ha fatto bella impressione, vincendo quattro assalti ma perdendo in maniera molto netta contro Ionela Andreea Mogos (0-5) e Loredana Trigilia (1-5), le atlete più forti attualmente in Italia.

Qualificatasi direttamente per i quarti di finale, Sofia Brunati non ha problemi a sbarazzarsi della pisana Liliana Tolu (15-1). In semifinale la romana Trigilia si dimostra ancora troppo forte e infligge all’atleta bluceleste una netta sconfitta (6-15).

Sofia Brunati ottiene la medaglia di bronzo. Il titolo italiano viene vinto dalla Mogos che, al termine di una battaglia epica, sconfigge la Trigilia all’ultima stoccata (15-14).