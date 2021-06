Scherma paralimpica. Sofia Brunati vice campionessa italiana in spada

Sconfitta al minuto supplementare da Veronica Martini

Percorso quasi netto per l’atleta del Circolo della scherma di Lecco

VERONA – La giovane atleta del Circolo della scherma di Lecco Sofia Brunati ha conquistato oggi a Verona la medaglia d’argento del torneo di spada paralimpica, categoria A. Per la spadaccina brianzola – recentemente inserita tra le convocate della nazionale azzurra – una grande giornata a cui è mancata la classica ciliegina sulla torta.

Sofia Brunati mette in pedana una scherma molto attenta nei gironi, vincendo tutti e quattro gli assalti ma toccando le cinque stoccate solo una volta. Da segnalare anche la vittoria per 4-3 contro l’ex compagna Sofia Dalla Vedova, che adesso tira per Bergamo.

Classificatasi al secondo posto parziale, l’atleta bluceleste accede direttamente ai quarti di finale, dove non ha problemi a battere la palerminata Marzia Naschini (18-8). In semifinale Brunati supera Rebecca D’Agostino (15-12) e si prepara per la sfida contro la sorprendente Veronica Martini, in grado di battere all’ultima stoccata la favorita Letizia Baria.

Nella finalissima Brunati è in vantaggio di una stoccata a tre secondi dalla fine del tempo, ma Martini è brava a impattare a quota cinque. Al minuto supplementare è proprio l’atleta del Club scherma Koala a segnare il punto decisivo, vincendo la medaglia d’oro.

Brunati può comunque festeggiare un prezioso argento, con qualche piccolo rimpianto.