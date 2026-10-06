Sci alpinismo, a Primaluna il raduno degli azzurri si chiude con la festa per Invernizzi

Dodici atleti delle squadre Senior e Under 23 hanno svolto una settimana di preparazione a Primaluna

Festa a sorpresa per il valsassinese Nicola Invernizzi, storico allenatore della Nazionale arrivato al pensionamento

PRIMALUNA – Si è concluso in Valsassina il raduno delle squadre Senior e Under 23 di sci alpinismo, che per la quarta volta hanno scelto come base logistica l’Agriturismo Trote Blu di Primaluna. Una settimana di lavoro per atleti e tecnici, che hanno potuto sfruttare le opportunità offerte dal territorio per la propria preparazione atletica.

Sono stati dodici gli atleti convocati: Noemi Junod, Silvia Boscacci, Lisa Moreschini, Melissa Bertolina, Lorenzo Milesi, Matteo Sostizzo, Carlo Mazzoleni, Luca Curioni, Hermann Debertolis, Luca Tomasoni, Nicolò Canclini e Michele Boscacci.

A seguirli gli allenatori Damiano Lenzi e Mirco Bertolina, la primalunese Laura Colombo, anche nel ruolo di coordinatrice nazionale delle squadre di sci alpinismo, e il preparatore atletico Alessio Camilli.

Come da tradizione, il raduno si è concluso con una cena di gruppo, alla quale hanno partecipato anche numerosi appassionati locali “guidati” da Giovanni Codega, responsabile commerciale della CAMP. Quest’anno, però, l’appuntamento finale ha avuto un significato particolare, trasformandosi in una festa a sorpresa dedicata al valsassinese Nicola Invernizzi.

Invernizzi è stato per lungo tempo allenatore della Nazionale di sci alpinismo e quest’anno ha raggiunto il pensionamento, dopo una lunga esperienza nel settore. La serata ha così riunito numerose personalità legate al mondo dello sci alpinismo e al percorso professionale del tecnico valsassinese.

Tra gli ospiti c’era il generale Marco Mosso, primo superiore di Invernizzi, la cui presenza inattesa ha commosso il tecnico. Alla cena ha partecipato anche Patrick Farcoz, comandante del Centro Sportivo dell’Esercito.

I padroni di casa Adriano Airoldi e Mario Benedetti, colonnello alpino dell’Esercito, hanno accolto inoltre Francesco Berlendis, capo del Dipartimento Agonistico degli Sport Invernali a Courmayeur, il valsassinese Luigi Devizzi, l’olimpionico di Barzio Gianfranco Polvara e l’atleta di casa Daniel Antonioli.

Non sono mancati i principali riferimenti della squadra nazionale di sci alpinismo: il direttore tecnico Fabio Meraldi, la coordinatrice Laura Colombo, gli allenatori Damiano Lenzi e Mirko Bertolina, il preparatore atletico Alessio Camilli e tutti gli atleti che avevano preso parte al raduno.

La cena ha quindi rappresentato il momento conclusivo di una settimana di preparazione per le squadre Senior e Under 23, ma anche l’occasione per rendere omaggio a Nicola Invernizzi, protagonista per lungo tempo del percorso della Nazionale e ora arrivato a un nuovo capitolo della sua vita professionale.