Sci Club Lecco. Mariuzzo vola sulle nevi di Sarentino

Primo posto in Discesa Libera per Mariuzzo

SARENTINO – Stagione da incorniciare per Riccardo Mariuzzo che sale un’altra volta sul podio, questa volta sulle piste di Sarentino (BZ). L’atleta dello Sci Club Lecco venerdì si è aggiudicato la discesa libera in cui ha tagliato il traguardo stoppando le lancette del cronometro sul tempo di 56”48.

“Siamo contentissimi per il risultato di Mariuzzo – commentano dallo staff tecnico – perchè vincere in una Discesa Libera è sempre una grande soddisfazione. Siamo contenti per tutti gli atleti, anche per i più piccoli che si sono ben comportati e hanno potuto mettersi alla prova in questo tipo di gare per le quali allenarsi non è mai semplice”.

Anche altri ragazzi dello Sci Club Lecco hanno partecipato alla Discesa Libera di venerdì: Nico Picech 26°, Raffaele Monaco 31°, Martino Galli 69°, Tommaso Vistali 81°, Leo Lampugnani 82° e Marco Balen 84°. Mentre nella gara di giovedì, altra ottima prestazione di Mariuzzo che sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione seguito da Monaco Monaco 40°, Picech 51°, Galli 60°, Vistali 89°, Lampugnani 91° e Balen 92°.

Mentre nella gara femminile che si è svolta martedì ottima prestazione di Eleonora Pizzi che fa suo l’8° posto, molto bene anche Vittoria Giacomelli 10° e Sofia Parravicini 17°. Mercoledì, nella seconda gara ancora una bellissima prestazione di Pizzi che chiude in 7^ posizione, quindi Vittoria Giacomelli 17^, fuori invece Parravicini.