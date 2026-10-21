Sci Club Lecco, Michele Milani è il nuovo presidente: obiettivo confermarsi al vertice nazionale

Dopo vent’anni alla guida del sodalizio, Arturo Montanelli diventa presidente onorario. Il nuovo direttivo punta sulla continuità, sul rafforzamento dell’organizzazione e sulla crescita dei giovani atleti

Milani: “Vorrei onorare il lavoro svolto dal precedente consiglio”

LECCO – Trent’anni di appartenenza allo Sci Club Lecco, di cui vent’anni trascorsi sotto la presidenza di Arturo Montanelli. Ora per Michele Milani, classe 1968, si apre una nuova fase: è lui il nuovo presidente del sodalizio lecchese, chiamato a raccogliere un’eredità importante e a dare continuità a un percorso sportivo che negli ultimi due anni ha portato il club al primo posto in Italia nella graduatoria nazionale FISI riservata alle società civili di sci alpino, con risultati di vertice anche nell’attività giovanile.

L’elezione del nuovo consiglio direttivo segna il passaggio di consegne dopo due decenni di lavoro di Arturo Montanelli, nominato presidente onorario. Con lui si chiude una lunga stagione alla guida dello Sci Club Lecco, mentre il nuovo gruppo dirigente si prepara ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio nel segno della continuità, senza rinunciare a nuove idee per migliorare l’organizzazione e la visibilità della società.

Al fianco di Milani ci sarà Nicolò Tonani, nominato vicepresidente. Nel nuovo consiglio entra anche Pietro Brivio, già vicepresidente nel precedente mandato, che ha accettato la richiesta del neo presidente di proseguire il proprio impegno, garantendo un collegamento con il lavoro svolto negli ultimi anni.

Il direttivo è composto da Elisabetta Motta, Gianluca Asnaghi, Marco Beretta, Pietro Pizzagalli, Giordano Martinelli, Luca Donegana, Carlo Pizzi e Pietro Brivio. Ad Asnaghi è stato affidato il ruolo di segretario, Beretta sarà il tesoriere e Donegana si occuperà dell’ufficio stampa. All’assemblea era presente anche la segretaria Cristina Sabadini.

Milani: “Proseguire il lavoro fatto, ma dobbiamo evolverci”

Imprenditore e commerciante nel settore della serramentistica, sposato con Jessica Artusi e padre di quattro figlie, Michele Milani conosce da vicino lo Sci Club Lecco. Il suo ingresso nel consiglio direttivo risale infatti al 1996. Un percorso lungo trent’anni che oggi trova il suo approdo nella presidenza.

L’obiettivo dichiarato è valorizzare quanto costruito dal precedente gruppo dirigente, introducendo al tempo stesso strumenti e soluzioni capaci di accompagnare l’evoluzione della società.

“L’obiettivo è proseguire il lavoro fatto fino a oggi dal precedente consiglio, in particolare da Montanelli e Brivio, raccogliendone l’eredità e cercando di implementare ulteriormente quanto realizzato”, spiega il neo presidente.

“Il lavoro svolto è stato ottimo, ma il mondo cambia e anche noi dobbiamo saperci evolvere. Il nuovo consiglio si è insediato con grande dinamismo e diverse idee, soprattutto per migliorare la nostra immagine e ottenere maggiore visibilità, oltre che per intervenire sull’organizzazione interna”.

Tra le prime priorità ci sono alcuni interventi organizzativi mirati, con l’intenzione di rendere più efficace il monitoraggio dell’attività degli allenatori e seguire con maggiore attenzione il lavoro dei diversi settori. Piccoli accorgimenti, nelle intenzioni del nuovo direttivo, che dovrebbero consentire di migliorare la gestione quotidiana e la capacità di rispondere alle esigenze degli atleti.

Milani ha inoltre ringraziato Montanelli e Brivio per il lavoro svolto, auspicando che i risultati raggiunti negli ultimi anni possano essere confermati anche nel nuovo mandato.

Dai più piccoli ai Giovani: quattro settori per crescere sugli sci

Il progetto sportivo dello Sci Club Lecco si sviluppa attraverso quattro aree, pensate per accompagnare bambini e ragazzi dalle prime esperienze sulla neve fino alla piena maturità agonistica.

Si comincia con Sky&Fun, dedicato ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia, che si avvicinano allo sci attraverso il gioco. Il percorso prosegue con le categorie Baby e Cuccioli, nelle quali iniziano le prime esperienze di gara, per poi entrare nell’area Children, riservata a Ragazzi e Allievi, dove cresce progressivamente il peso dell’attività agonistica.

L’ultimo passaggio è rappresentato dal settore Giovani, nel quale gli sciatori consolidano la preparazione e affrontano un programma sportivo più strutturato.

È proprio su questa suddivisione che il nuovo consiglio intende lavorare, cercando di rendere più puntuale il coordinamento delle attività e di rispondere in maniera più efficace alle necessità dei singoli gruppi.

Quasi quindici tecnici e un centinaio di atleti

La nuova stagione riparte da una squadra tecnica confermata, composta da allenatori e preparatori atletici per un totale di quasi quindici professionisti. Gli atleti attesi sono circa cento, distribuiti nelle diverse categorie.

Il calendario avrebbe dovuto aprirsi già a novembre con le gare FIS dedicate al settore Giovani. Problemi logistici legati al Passo dello Stelvio hanno però comportato il rinvio delle prove, spostando l’avvio agonistico ai primi di dicembre, con le competizioni previste in Alta Valtellina, tra Santa Caterina Valfurva e Livigno.

Per Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, invece, il programma entrerà nel vivo all’inizio di gennaio con il tradizionale circuito provinciale che coinvolge le province di Lecco, Como e Milano. Sono previste sei gare, una delle quali sarà organizzata direttamente dallo Sci Club Lecco.

La società sarà inoltre impegnata nell’organizzazione di una due giorni di competizioni FIS dedicata alla categoria Giovani.

Il primato nazionale e la sfida del terzo anno

Il principale obiettivo sportivo del nuovo mandato è dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime due stagioni. Lo Sci Club Lecco ASD ha infatti conquistato per due anni consecutivi il primo posto nella graduatoria nazionale FISI riservata alle società civili di sci alpino, raggiungendo la vetta anche nell’attività giovanile.

Un risultato che il nuovo presidente considera un punto di partenza, con l’ambizione di ripetersi anche nella prossima stagione.

“L’ambizione è grande: vorrei onorare il lavoro svolto dal precedente consiglio, arrivando ancora al vertice della classifica nazionale a livello giovanile. Sono due anni che raggiungiamo questo obiettivo e, come si dice, non c’è due senza tre”, afferma Milani.

“I presupposti ci sono e mi piacerebbe centrare nuovamente questo risultato, ben sapendo che lo Sci Club Lecco è una realtà importante, con una struttura solida e atleti di grande valore”.

Per il neo presidente, la nomina rappresenta anche il riconoscimento di un impegno maturato nel tempo, attraverso tre decenni di partecipazione alla vita del club.

“Per me è una grande soddisfazione ricoprire questo ruolo. Sono contento che arrivi dopo un percorso lungo e articolato e sono orgoglioso di essere stato insignito di questa carica”, conclude.

Il nuovo corso dello Sci Club Lecco parte dunque da una base consolidata: una struttura tecnica confermata, circa cento atleti e risultati nazionali da difendere. La sfida di Milani sarà tenere insieme la continuità con il passato e l’innovazione organizzativa, mantenendo al centro la crescita dei giovani sciatori e l’ambizione di restare ai vertici dello sci alpino italiano.