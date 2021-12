Sci di fondo. Due vittorie per lo Sc Primaluna e una per il Nordik Ski

Gara infrasettimanale di fondo, 2° trofeo “Comune di Ardesio”

Il Nordik Ski sale sul terzo gradino del podio nella classifica per società

ARDESIO – Sulla pista “Casa Corti”, lo Sc Ardesio ha organizzato ieri, mercoledì 29 dicembre, le gare del trofeo Comune di Ardesio, alla sua seconda edizione. Le gare di sci nordico riservate a tutte le categorie partendo dai Super Baby femminile (Under 8) fino ai Giovani/Seniores maschili, tutte le gare a tecnica libera con partenza a cronometro individuale e distanze a variare a seconda della categoria in gara, si andava dai 600m dei più piccoli per finire con gli 8km della categoria maggiore maschile, poco meno di 180 i partecipanti suddivisi nelle 12 gare disputate.

Lorenzo Bonacina, Davide Grigi e Aurora Invernizzi sul gradino più alto del podio

Subito nella seconda gara di giornata arriva il primo successo dei lecchesi presenti. Per lo Sc Primaluna, nella categoria Under 8 sui 600m dedicati, a sciare più velocemente di tutti è Lorenzo Bonacina che impiega 2’49”7 che gli vale il successo con 5”4 di vantaggio. Tra gli Under 12 in gara su 3500m, viene imitato dal compagno di club Davide Grigi che con 8’11” ottiene il miglior tempo e va a vincere con un vantaggio sul secondo classificato di 20”3. A completare il trittico di vittorie lecchesi e valsassinesi in particolare, ci pensa la rappresentante del Nordik Ski Aurora Invernizzi che nelle Under 14 sui 4km di gara ferma il cronometro a 8’57”3 e si aggiudica la gara con 9”1 di vantaggio.

Mattia Combi, Cristina Artusi, Axel Oscar Gianola e Maria Invernizzi al terzo posto

Oltre alle tre vittorie, anche quattro terzi posti per i nostri, inizia Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) tra gli Under 10, dopo 850m di gara, 3’38”8 il suo tempo a 16” esatti dal primo posto, prosegue la compagna di squadra Cristina Artusi che tra le Under 14 sui 4km completati in 9’33”6 arriva a 36”3 dalla vincitrice. Due terzi posti anche per il Nordik Ski, il primo porta la firma di Oscar Axel Gianola che tra gli Under 14 maschili ferma il cronometro a 10’59”8 dopo 4850m di gara con 25”1 di distacco rispetto al vincitore. L’ultimo podio dei nostri viene conquistato da Maria Invernizzi tra le Under 16 con 11’44”1 sui 4850m e con un distacco di soli 14”8.

Tutti gli altri risultati dei nostri

Under 8: 5^ Elisa Rusconi (Nordik Ski)

Under 8: 5° Daniel Orlandi (Nordik Ski)

Under 10: 6^ Cecilia Bonacina (Sc Primaluna), 11^ Greta Barbieri (Nordik Ski)

Under 10 7° Matteo Ticozzelli (Nordik Ski), 11° Riccardo Crippa (Sc Primaluna), 15° Achille Barbieri (Nordik Ski)

Under 12: 11^ Elisa Barbieri (Nordik Ski)

Under 12: 5° Lorenzo Guido (Sc Primaluna), 11° Matteo Rusconi (Nordik Ski)

Under 14: 8^ Alessia Ruzza (Nordik Ski), 9^ Emma Ticozzelli (Nordik Ski)

Under14: 4° Marco Colombo (Sc Primaluna), 10° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna), 16° Michele Bellati (Nordik Ski)

Under 16: 5^ Maria Jasmin Gianola (Nordik Ski)

Giovani/Seniores: 5^ Paola Beri (Nordik Ski), 7^ Angelica Selva (Nordik Ski), 12^ Aurora Ruzza (Nordik Ski)

Giovani/Seniores: 4° Federico Bergamini (Sc Primaluna), 8° Carlo Bellati (Nordik Ski), 12° Luca Colombo (Sc Primaluna), 18° Luca Bianchi (Sc Primaluna)

Allo Sc 13 Clusone il trofeo tra le società

Sono stati 4825 i punti conquistati dagli orobici che mettono in bacheca il trofeo messo in palio dallo Sc Ardesio, al secondo posto concludono i padroni di casa che di punti ne totalizzano 3538, a completare il podio i valsassinesi del Nordik Ski con 2943 punti, subito dietro lo Sc Primaluna Giovanni XXIII con 2715 punti, a seguire altre 14 società.