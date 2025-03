Scuola. Calolziocorte e Barzanò vincono il torneo di volley

Calolziocorte supera Costa Masnaga in finale

Barzanò imbattibile, due vittorie su due match

MALGRATE – Si sono disputati venerdì 28 marzo nella palestra di Malgrate le finali del torneo scolastico provinciale di pallavolo relativo alla categoria Cadetti e Cadette, per atleti di terza media. La vittoria finale è andata all’ IC di Caloziocorte per i maschi e a Barzanò per le femmine.

Entrambe le formazioni sono state promosse alla fase regionale che verrà disputata il prossimo 14 aprile a Milano.

Al torneo maschile hanno partecipato Calolziocorte, Civate, Costa Masnaga, Missaglia. La gara si è svoltasotto forma di semifinale e finale. Calolziocorte ha prima battuto due set a zero Civate (15-4 15-7) e nella stessa maniera ha vinto contro Costa Masnaga, con un netto 15-1 15-11. La finale per il terzo posto se la sono aggiudicata proprio i civatesi, battendo due set a uno Missaglia.

Per quanto riguarda il torneo femminile, iscritte erano solo tre formazioni e si è proceduto a un “girone all’italiana”. Barzanò ha vinto per due set a zero sia contro Lecco 1 che contro Merate. Al secondo posto si è piazzata la squadra del capoluogo, al termine di una sfida molto combattuta (16-15 17-15) contro le meratesi.