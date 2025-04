Scuola. Il titolo regionale di pallacanestro va al Bachelet

Le oggionetsi vincono il torneo Allieve

Costa Masnaga terza tra le Cadette

LECCO – L’Istituto Bachelet di Oggiono si conferma una vera e propria “power house” per quanto riguarda il torneo femminile di pallacanestro 3vs3. La scuola superiore oggionese ha vinto per il secondo anno di fila il torneo Allievi lombardo, nelle sfide che si sono disputate a Lecco, tra l’Istituto Parini e il Fiocchi.

Il girone di qualificazione – a tre squadre – è stato superato in maniera abbastanza agevole, con due vittorie in altrettanti incontri.

Passata alle semifinali – che si disputavano tra le prime classificate di ognuno dei quattro gironi – la squadra oggionese ha battuto per 7-3 le bergamasche del’IIS Leonardo e in finale per 9-4 il Polo Liceale di Sondrio.

La Valtellina si è riscattata vincendo il torneo Cadette, con Sondrio che ha battuto la scuola media “Don Bosco” di Costa Masnaga in semifinale (5-2) e Mantova in finale (4-3).

A livello maschile i titoli sono andati a Crema (Cadetti) – Mandello è giunto ottavo – e ai pavesi del liceo Copernico (Allievi), coi lecchesi del Bachelet che hanno chiuso al sesto posto.