Scuola. Massara e Maggioni vincono i Giochi della gioventù

Iwena Massara campionessa nell’atletica

La moltenese Sofia Maggioni prima nella ginnastica

ROMA – Erano poco più di una ventina – ventitre, per la precisione – gli atleti lecchesi presenti allo stadio olimpico di Roma per le finali dei “Giochi della gioventù”, disputatisi il 26 e 27 maggio scorso. In gara erano presenti la valtellinese Iwena Massara, Leonardo Amati dell’istituto di Cassago Brianza e la squadra di ginnastica dell’IC Molteno.

Nonostante un’organizzazione non proprio impeccabile, gli atleti lecchesi si sono distinti e hanno ottenuto diversi riconoscimenti.

Per quanto riguarda l’atletica, gli studenti hanno gareggiato in due sole discipline: salto in lungo da fermi e lancio del vortex. Sommando i risultati, la migliore è stata la studentessa dell’IC Cremeno Iwena Massara.

Nel torneo di ginnastica la scuola di Molteno ha ottenuto due medaglie: campionessa nazionale Sofia Maggioni e terzo posto per Matteo Canali.