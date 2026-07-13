Sei atleti lecchesi a Molfetta per il Campionato Italiani Individuali su pista Under 23

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Campionati Italiani U23 2026 | 10-12.07.2026, Barletta (BA), Stadio Mario Saverio Cozzoli | Foto: Francesca Grana/FIDAL

In scena anche il campionato Italiani Assoluti di Prove Multiple trofeo Franco Sar

Nella top ten, Lorenzo Forni 8° sugli 800m, Mattia Adamoli 8° sui 1500m, Stella Moizzi 9^ sui 100m, Lorenzo Bassi 10° sui 400hs

MOLFETTA – Week end a Molfetta per il Campionato Italiani Individuali su pista Under 23 e Campionato Italiani Assoluti di Prove Multiple trofeo Franco Sar, sullo Stadio di atletica “Mario Saverio Cozzoli”.

Venerdì hanno iniziati gli Assoluti per il Campionato Italiano Assoluti sulle Prove Multiple, sabato e domenica hanno gareggiato tutte le specialità del Campionato Italiano individuali per la categoria Under 23.

197 società hanno portato i loro atleti, ben 677 che hanno provato a vincere il titolo; si parte forte, venerdì Giulia Gabriele (Ga Fiamme Gialle) riscrive il primato italiano della marcia, 10000m con 42’44”65 (Alexandrina MIhal 19-07-2025 Bergen 43’49”55), l’atleta delle Fiamme Gialle migliora il suo primato personale abbassandolo ben 21 secondi e 43 centesimi.

Mattia Adamoli ai Campionati Italiani U23 2026 | 10-12.07.2026, Barletta (BA), Stadio Mario Saverio Cozzoli | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Hanno gareggiato anche sei atleti lecchesi, quattro sono riusciti entrare nella top ten, Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3 serie e chiude gli 800m con 1’51”19 nel riepilogo chiude all’8° posto, Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) vince la 1^ serie dei 1500m con 3’52”49 a solo 23 centesimi in meno del suo primato personale, nel riepilogo chiude all’8° posto,  Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) corre sui 100m, nella 1^ serie chiude al 3° posto con 12”06, nel riepilogo chiude l 9° posto a solo 2 centesimi per la finale, la stessa atleta aveva gareggiato anche sui 200m chiudendo al 12° posto con 24”21 eguagliando il suo primato personale.

Lorenzo Bessi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha gareggia sui 400hs chiudendo al 10° posto con 53”37 a solo 28 centesimi del suo primato, Lucio Arienti (up Missaglia) 13° posto nel lancio del giavellotto con 49,36m.

Campionati Italiani U23 2026 | 10-12.07.2026, Barletta (BA), Stadio Mario Saverio Cozzoli | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Presente anche Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha saltato nel salto con l’asta, il lecchese ha 4,40m di personale, ha saltato tre volte sulla misura di 4,30m fallendo e chiude nella classifica senza nessuna misura.

Campionati Italiani U23 2026 | 10-12.07.2026, Barletta (BA), Stadio Mario Saverio Cozzoli | Foto: Francesca Grana/FIDAL

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