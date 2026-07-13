Sei atleti lecchesi a Molfetta per il Campionato Italiani Individuali su pista Under 23

In scena anche il campionato Italiani Assoluti di Prove Multiple trofeo Franco Sar

Nella top ten, Lorenzo Forni 8° sugli 800m, Mattia Adamoli 8° sui 1500m, Stella Moizzi 9^ sui 100m, Lorenzo Bassi 10° sui 400hs

MOLFETTA – Week end a Molfetta per il Campionato Italiani Individuali su pista Under 23 e Campionato Italiani Assoluti di Prove Multiple trofeo Franco Sar, sullo Stadio di atletica “Mario Saverio Cozzoli”.

Venerdì hanno iniziati gli Assoluti per il Campionato Italiano Assoluti sulle Prove Multiple, sabato e domenica hanno gareggiato tutte le specialità del Campionato Italiano individuali per la categoria Under 23.

197 società hanno portato i loro atleti, ben 677 che hanno provato a vincere il titolo; si parte forte, venerdì Giulia Gabriele (Ga Fiamme Gialle) riscrive il primato italiano della marcia, 10000m con 42’44”65 (Alexandrina MIhal 19-07-2025 Bergen 43’49”55), l’atleta delle Fiamme Gialle migliora il suo primato personale abbassandolo ben 21 secondi e 43 centesimi.

Hanno gareggiato anche sei atleti lecchesi, quattro sono riusciti entrare nella top ten, Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3 serie e chiude gli 800m con 1’51”19 nel riepilogo chiude all’8° posto, Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) vince la 1^ serie dei 1500m con 3’52”49 a solo 23 centesimi in meno del suo primato personale, nel riepilogo chiude all’8° posto, Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) corre sui 100m, nella 1^ serie chiude al 3° posto con 12”06, nel riepilogo chiude l 9° posto a solo 2 centesimi per la finale, la stessa atleta aveva gareggiato anche sui 200m chiudendo al 12° posto con 24”21 eguagliando il suo primato personale.

Lorenzo Bessi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha gareggia sui 400hs chiudendo al 10° posto con 53”37 a solo 28 centesimi del suo primato, Lucio Arienti (up Missaglia) 13° posto nel lancio del giavellotto con 49,36m.

Presente anche Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha saltato nel salto con l’asta, il lecchese ha 4,40m di personale, ha saltato tre volte sulla misura di 4,30m fallendo e chiude nella classifica senza nessuna misura.