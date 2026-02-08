Serie A2 Élite, il Lecco cala il poker e resta in scia della vetta

LECCO – Il Lecco non rallenta e continua la sua corsa ai piani alti della classifica. Nella 5ª giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite, i blucelesti superano con un netto 4-0 il Maccan Prata, restando a soli due punti dalla capolista Petrarca. Un successo che certifica l’ennesima prova di maturità della squadra di mister Davide Moura, capace di controllare il match dall’inizio alla fine senza mai concedere reali speranze agli ospiti.

Dopo una fase iniziale di studio, al primo vero affondo il Lecco passa in vantaggio. É il capitano Tortorella a sbloccare il risultato, sfruttando un varco centrale e battendo Bernardi, che riesce solo a sfiorare il pallone senza evitarne l’ingresso in rete. I padroni di casa prendono fiducia e spingono: Borolo va due volte vicino al raddoppio, mentre al 12’ Bernardi si supera su Masini, ben servito da Anderson Zoi. Sul fronte opposto Pulcini risponde presente, decisivo prima su Caregnato e poi su Di Guida, confermandosi sicuro tra i pali.

Il Lecco continua a gestire con ordine, sfiorando ancora il gol con Lucho e neutralizzando i tentativi di Spatafora e Grigolon. Si va così all’intervallo sull’1-0, risultato stretto ma che fotografa il controllo bluceleste.

La ripresa si apre con un Lecco subito aggressivo. Al 4’ Bernardi respinge una punizione rasoterra di Rosati, ma un minuto dopo arriva il raddoppio: Arengi vince un rimpallo sulla sinistra e insacca il 2-0. Il Maccan Prata prova a reagire e va vicino al gol con un elegante pallonetto di Di Guida che supera Pulcini, ma si infrange sulla traversa.

È il momento che spezza definitivamente l’equilibrio. Masini, classe 2008, sfiora due volte il suo primo gol in A2 Élite e lo trova meritatamente all’8’, firmando il 3-0. Al 12’ arriva anche il poker, con Seferi pronto a ribadire in rete da pochi passi una conclusione di Anderson Zoi.