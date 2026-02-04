Serie A2 Élite, il Lecco rimonta da 0-4 e strappa il pareggio a Morbegno

Gara dalle mille emozioni: 5-5 al Palafaedo grazie a una rimonta spettacolare dei blucelesti
Lecco ora è 2° in classifica e pensa già alla prossima sfida casalinga contro il Maccan Prata
LECCO – Una partita incredibile al Palafaedo di Morbegno ha visto il Lecco rimontare uno svantaggio iniziale di 4-0 contro l’MGM 2000, chiudendo la sfida della 5^ giornata di ritorno di Serie A2 Élite sul 5-5.
I padroni di casa hanno aperto le marcature al 5’ con Pais da fuori area, seguito un minuto dopo dal gol di Demito. Altri due centri di Pais e Cosentino portano la squadra neroverde sul 4-0. Il Lecco, sotto di quattro reti, reagisce con Rosati e Borolo, accorciando sul 4-2 all’intervallo, tra pali e giocate spettacolari.
La ripresa si apre con il quinto gol di Pais per i locali, ma è il momento di Anderson Zoi, che segna tre reti tra il 3’ e il 12’ riportando il punteggio sul 5-5. Nel finale entrambe le squadre sfiorano la vittoria, ma il risultato non cambia.
Con questo pareggio, il Lecco sale al 2° posto in classifica e si prepara alla prossima gara casalinga, sabato al PalaTaurus contro il Maccan Prata, fischio d’inizio alle 17.