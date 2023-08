Serie B. L’esordio del Lecco posticipato a settembre

La stagione 2023-2024 inizia il 18 agosto, ma non per Lecco e Reggina (calabresi al momento fuori dalla serie Cadetta)

LECCO – Esordio posticipato a settembre per la Calcio Lecco nel campionato di Serie B, che invece prenderà il via venerdì 18 agosto al San Nicola di Bari dove si sfideranno i padroni di casa contro i rosanero del Palermo. Quindi, tra sabato e domenica scenderanno in campo tutte le altre squadre ad eccezione appunto del Lecco che avrebbe dovuto affrontare fuori casa il Pisa e della Reggina (al momento fuori dalla serie Cadetta) impegnata nella sfida casalinga con il Modena.

Dopo la decisione del TAR del Lazio di accogliere il ricorso del Lecco e di bocciare quello della Reggina, la Federcalcio ha deciso comunque di far partire la stagione 2023-2024, stoppando ai box Lecco e Reggina, in attesa che si esprima anche il Consiglio di Stato. Verdetto atteso per il 29 agosto.

Se per i blucelesti ormai non dovrebbero esserci più problemi di sorta, per la Reggina è ancora tutto in bilico con il Brescia pronto a subentrare ai calabresi qualora il Consiglio di Stato confermi la decisione del TAR.

C’è quindi ancora tempo per vedere esordire la Calcio Lecco in Serie B dopo 50 anni, con i blucelesti che dovranno poi recuperare le prime tre gare di campionato, oltre a quella del 19 contro il Modena, anche quella del 26 agosto in casa contro lo Spezia e la trasferta del 30 contro del Sudtirol.

