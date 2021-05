Serie B. Seconda fase finita, Olginate chiude al nono posto

Missoltino.it condannata dal quoziente canestri, ai Play Off va Fiorenzuola

Strepitoso Giacomo Bloise nella seconda fase, tra i migliori del girone

OLGINATE – Con la vittoria di ieri della LTG Sangiorgese sul campo della Robur Varese – ininfluente, entrambe erano già ai Play Out – si è delineata la classifica finale del campionato di Serie B. La Missoltino.it Olginate ha sfiorato i Play Off, finendo nel gruppo delle squadre giunte appaiate all’ottavo posto in classifica. Il quoziente canestri ha premiato Fiorenzuola, con Olginate giunta al nono posto.

I tifosi di Olginate possono però festeggiare per le grandi prestazioni messe in campo da Giacomo Bloise nella seconda fase. L’erbese è infatti risultato il secondo marcatore (18.6 punti) e il miglior passatore di tutta la seconda fase, con quasi sei assist a partita, tutto questo in oltre trentacinque minuti di gioco (2° assoluto dietro Marco Timperi). Il suo impatto si è notato anche nella media di falli subiti, che sfiora i sei a partita e lo rende il secondo dietro il bolognese Maggiotto.

Tra gli altri olginatesi, settimo nei rimbalzi Giovanni Lenti (8.9), nono nei minuti giocati Filippo Giannini (32.9) e secondo posto per Andrea Ambrosetti nella classifica “dei cattivi”, con quasi quattro falli di media a partita.

CLASSIFICA SERIE B – GIRONE B

38 – Bakery Piacenza

36 – Moncada Agrigento

32 – Vaporart Bernareggio

30 – Elachem Vigevano

28 – Juvi Cremona

28 – Riso Scotti Pavia

18 – Pall. Fiorenzuola

18 – Missoltino.it Olginate

18 – Bologna Basket 2016

18 – Virtus Ragusa

14 – LTG Sangiorgese Basket

14 – Fidelia Terranova

14 – Robur Varese

12 – Corona Piadena

5 – Green Basket Palermo

LEGENDA:

Play Off | Play Out | Retrocessa in serie C