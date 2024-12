Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Caldiero Terme

Al Rigamonti-Ceppi, venerdì 6 dicembre alle 20:30, il Lecco sfida il Caldiero Terme

Nuova promo giovani: per i nati dal 1999 al 2017 biglietti a 10 Euro

LECCO – Fra pochi giorni, venerdì 6 dicembre alle ore 20:30, il Lecco torna in campo al Rigamonti-Ceppi in un altro match chiave per risalire la china di un novembre disastroso. Contro il Caldiero Terme i blucelesti hanno opportunità di tornare a prendersi i tre punti che mancano in campionato dal 30 di ottobre.

Mister Volpe deve mettere in campo la migliore formazione possibile, nonostante le defezioni dovute agli infortuni, per ritrasmettere leggerezza e fiducia ad una squadra che sembra aver di nuovo smarrito la via. La gara col Caldiero dovrà essere, quindi, un nuovo inizio per il tecnico campano per ottenere più punti possibili da qui a Natale.

Da oggi, dunque, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita Lecco–Caldiero Terme, valida per la 18^ giornata di Serie C NOW 2024/25. I tagliandi sono disponibili presso i seguenti punti vendita:

Sul sito di Etes.it da martedì 3 dicembre 2024;

da martedì 3 dicembre 2024; Biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizierà mercoledì 4 dicembre alle ore 10:00 . La biglietteria sarà quindi aperta mercoledì 4 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, giovedì 5 negli stessi orari e venerdì 6, giorno della partita, dalle 10:00 alle 12:30 e poi a partire dalle 18:00. In quest’ultima fase sarà aperta anche la biglietteria del settore Distinti .

(via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizierà . La biglietteria sarà quindi aperta mercoledì 4 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, giovedì 5 negli stessi orari e venerdì 6, giorno della partita, dalle 10:00 alle 12:30 e poi a partire dalle 18:00. In quest’ultima fase sarà aperta anche la biglietteria del settore . Shamrock Pub in via Giuseppe Parini da martedì 3 dicembre (aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e domenica dalle 12:00 all’01:00).

Prezzi

Tribuna d’Onore €50

Tribuna Centrale €32; ridotto €26

Tribuna Laterale €26; ridotto €20

Distinti €20; ridotto €13; Promo Giovani €10 ;

; Curva Nord e settore ospiti €10.

Promo Giovani

In occasione nel match Lecco-Caldiero Terme, tutti i ragazzi nati dal 1999 al 2017 avranno la possibilità di acquistare un biglietto nel settore distinti al prezzo in promozione di € 10.

Le riduzioni sono valide, inoltre, per: Over 65 (nati dal 1959 o negli anni precedenti); Donne; Ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2006 e fino al 2017). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (nati dal 2018 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Per i portatori di handicap al 100% il biglietto sarà gratuito nei distinti anche per l’accompagnatore, mentre per i portatori di handicap dal 70% in su il biglietto sarà gratuito per il disabile, mentre sarà a pagamento per l’accompagnatore.

Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto sarà di € 10.

Per i tifosi del Caldiero Terme che vogliono raggiungere lo stadio Rigamonti-Ceppi da SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.