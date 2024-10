Serie C. Baldini nel post partita: “Buona gestione ma dobbiamo migliorare ancora”

Il Lecco ritrova la vittoria: Ionita decide la gara contro la Pergolettese

Mister Baldini: “Nel finale difesa a cinque per coprirci sulle palle alte”

LECCO – “Abbiamo gestito bene la partita soprattutto nel possesso palla. Avevo chiesto questo ai ragazzi, dobbiamo però aumentare la benzina di alcuni giocatori che non hanno potuto fare il ritiro che possono dare di più”. Queste le prime parole di sollievo di mister Baldini al termine della gara del suo Lecco contro la Pergolettese vinta per 1-0 grazie al gol di Ionita.

“Abbiamo fatto bene nel possesso che doveva essere finalizzato per cercare il secondo gol e trovare delle imbucate in avanti. Anche se dopo tre sconfitte di fila magari rischi un po’ meno quindi, invece che andare avanti giri la palla indietro. Quello di oggi è un ottimo risultato ma, se non diamo continuità quello di oggi non serve a niente.”

Il mister spiega i cambi effettuati nella ripresa: “Ionita è uscito perché aveva i crampi, lui è uno di quelli che deve aumentare i ritmi. Frigerio ha fatto un unico allenamento, e Di Gesù ha recuperato ma non è ancora al cento per cento. Nel finale ho deciso di inserire Billong e mettermi a cinque dietro perché ho pensato a coprirci sulle palle inattive. A livello di fisicità dovevamo coprirci in caso di incursioni avversarie negli ultimi minuti di gioco”.

Infine, il tecnico toscano ha ribadito la sua fiducia nei sue punte: “Ho la massima fiducia nei miei attaccanti ma, sia Rocco che Zuberek devono mettere minuti nelle gambe, Sipos ha fatto per la prima volta la partita intera. Abbiamo bisogno di alzare il livello di tutti sia fisico che tattico”.