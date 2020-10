Galli e Iocolano mandano al tappeto i grigi

Mora riapre la partita nel finale ma è troppo tardi

LECCO – Dopo il pareggio beffa di Livorno la Calcio Lecco si riscatta a pieno, superando l’Alessandria nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C (girone A).

L’undici di D’Agostino batte 2-1 la formazione di Gregucci, grazie ai gol di Galli e Iocolano. I tre punti portano il Lecco in vetta alla classifica al pari della Carrarese. Il tempo per i festeggiamenti però non sarà molto perchè domenica si tornerà in campo e il calendario propone l’atteso derby contro il Como.

Primo tempo d’alto livello

L’inizio di gara dei blucelesti è perfetto: dopo solamente sei giri d’orologio il punteggio si sblocca, quando Galli insacca in spaccata sfruttando un ottimo assist di Cauz.

L’Alessandria risponde con un traversone di Di Quinzio sul quale Bertinato fa buona guardia. Per il Lecco è invece Mangni a rendersi pericoloso: al 21′ la punta cade in area piemontese dopo un contatto con un avversario ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Pochi minuti più tardi lo stesso Mangni è bravissimo nell’attacare la profondità ma viene fermato dalla retroguardia piemontese prima della conclusione.

Il Lecco continua comunque ad insistere e al 35′ trova la rete del raddoppio. Dopo un’azione di Mangni sull’out di destra, un rimpallo favorisce Iocolano che con uno splendido diagonale realizza il 2-0.

Ripresa in controllo

Nel secondo tempo gli uomini di D’Agostino controllano bene la partita. Al 60′ Corazza prova a riaprire la sfida con una bella rovesciata che però non sortisce esito. Al 69′ Capogna realizza invece la terza rete bluceleste ma l’arbitro la annulla per via della posizione di fuorigioco dell’attaccante romano.

Si arriva dunque all’80’ quando Capogna, dopo un perfetto assist di Iocolano, viene fermato dal palo. Cinque minuti più tardi l’Alessandria accorcia le distanze con Mora. Lo stesso Mora, già ammonito in precedenza, sessanta secondi dopo aver segnato viene ammonito per la seconda volta. Il Lecco, con l’uomo in più, riesce a gestire senza affanni i minuti finali e ad ottenere dunque la seconda vittoria in tre giornate, oltre che il terzo risultato utile consecutivo.

Tabellino

LECCO – ALESSANDRIA 2-1: Galli (L) 6′, Iocolano (L) 35′, Mora (A) 85′.

LECCO: Bertinato, Celjak, Marzorati, Nesta, Cauz, Marotta, Galli (Lora dal 72′), Capoferri, Iocolano (Moleri dall’88’), Mangni (D’anna dall’88’), Mastroianni (Capogna dal 65′). A disp.: Pissardo, Giudici, Malgrati, Porru, Merli Sala, Purro, Raggio, Bolzoni. All. D’Agostino.

ALESSANDRIA: Crisanto, Blondett, Cosenza, Scognamillo (Macchioni dal 46′), Di Quinzio (Frediani dal 75′), Arrighini (Castellano dal 65′), Suljic (Chiarello dal 65′), Celia (Rubin dal 75′), Chiarello, Corazza, Mora. A disp.: Crosta, Parodi, Gazzi, Poppa, Bellodi. All. Gregucci.

ARBITRO: Sig. Rutella di Enna