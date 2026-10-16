Serie C. Cinquina del Lecco in casa della Pro Vercelli

Prova di forza della formazione di Valente che torna alla vittoria in campionato

In gol: Pellegrino al 21′, Casarotto al 44′, Manetti al 50′, Urso al 52′ e Sidler all’81’

VERCELLI – Grande vittoria del Lecco che al Silvio Piola s’impone 5-0 contro la Pro Vercelli. Sin dai primi minuti la formazione guidata da mister Federico Valente affronta con la giusta determinazione la gara impostando il proprio gioco e sfruttando al meglio gli spazi concessi dalla squadra di casa allenata da Daniele Bonera.

Una serata perfetta per i blucelesti che mettono al sicuro il risultato già prima dell’intervallo con le firme di Pellegrino e Casarotto per poi dilagare nella ripresa con i gol di Manetti, Urso e Sidler. Un successo importante per la classifica del Lecco che si porta, momentaneamente, al sesto posto con 13 punti e in piena zona play-off.

Mister Daniele Bonera sceglie il 3-5-2 con Livieri in porta davanti a lui Moretti, Van Koeverden e Coccolo. A centrocampo Piran, Burruano, Iotti, El Bakkali e Pagliari. Davanti la coppia formata da Sow e Bertoli.

Mister Federico Valente schiera il 3-4-2-1: in porta Vettorel, in difesa Rizzo, Arena e Sidler; a centrocampo Urso, Metlika, Mallamo e Manetti. In attacco la punta Casarotto supportato da Capello e Pellegrino.

Cronaca

Il Lecco gestisce bene il possesso palla nei primi minuti di gara, ma la prima conclusione nello specchio è della Pro Vercelli con Iotti (P), Vettorel (L) blocca facilmente al 9′. Dall’altra parte il Lecco risponde al 14′ con l’imbucata di Casarotto (L), Livieri (P) interviene bene in uscita bassa.

Bel sinistro dal limite di Metlika (L) al 18′, il portiere di casa salva il risultato in tuffo. Il Lecco passa in vantaggio al 21′ con il bel taglio in area di Pellegrino (L), su assist di Capello (L), che anticipa l’intervento in uscita di Livieri (P). I blucelesti rubano palla a centrocampo e in ripartenza provano a colpire un minuto dopo con Casarotto (L), Livieri (P) devia in angolo.

Il Lecco non si ferma e continua ad attaccare: al 24′ Pellegrino (L) serve in mezzo Manetti (L) che la calcia fuori da buona posizione. Al 43′, Urso (L) si mangia un gol da due passi mandando la palla sul palo. Il Lecco trova il raddoppio al 44′: tiro di Mallamo (L) deviato, sotto porta arriva Casarotto (L) che mette la palla in rete.

Un buon Lecco quello nel primo tempo del Piola che non ha mai concesso l’inerzia della gara agli avversari e sprecato un po’ troppo in area di rigore. Bisogna mantenere alta l’attenzione e continuare a giocare anche nella ripresa.

Secondo tempo

Un cambio a testa per i due allenatori: nel Lecco dentro Bonaiti per Mallamo e nella Pro Vercelli dentro Ciammaglichella per El Bakkali. Al 49′ bel tiro da fuori di Sidler (L), Livieri (P) alza in angolo. Il Lecco cala il tris al 50′: bella combinazione sulla fascia destra tra Metlika (L) e Manetti (L), l’esterno va al tiro e in diagonale buca la porta della Pro Vercelli.

I padroni di casa perdono le fila e dopo due minuti al 52′ Urso (L) salta il diretto avversario e segna il gol dello 0-4 per il Lecco. La squadra di Bonera reagisce al 55′ con il tiro da fuori di Iotti (P) che si spegne sul fondo.

Al 73′, Lecco in difficoltà su un cross in area, Moretti (P) di testa sfiora il palo alla sinistra di Vettorel (L). La squadra di Valente trova anche il 5-0 con Sidler (L) che di testa infila Livieri (P) sulla bella punizione calciata da Metlika (L). Nel finale grande tiro a giro di Fasan (L) all’86’, ma Livieri (P) toglie la gioia del gol all’attaccante bluceleste.

Tabellino

PRO VERCELLI (3-5-2): Livieri; Moretti (79′ RonchiO, Van Koeverden, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, El Bakkali (46′ Ciammaglichella), Pagliari; Sow (79′ Mallai), Bertoli. All. Bonera

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena, Sidler; Urso, Metlika, Mallamo (46′ Bonaiti), Manetti (59′ Litti); Pellegrino (75′ Mihali), Capello (85′ Famà); Casarotto (59′ Fasan). All. Valente

Marcatori: 21′ Pellegrino (L), 44′ Casarotto (L), 50′ Manetti (L), 52′ Urso (L), 81′ Sidler (L)

Arbitro: Vogliacco di Bari assistito da De Luca di Merano e De Stefanis di Udine, quarto ufficiale Tona Mbei di Cuneo, al FVS Galasso di Torino

Ammoniti: Iotti (P), Arena (L), Moretti (P), Piran (P)

Espulsi: