Serie C. Il Cittadella stende 3-0 il Lecco al Tombolato

Netto successo dei padroni di casa nella ripresa dopo un primo tempo bloccato

Tris del Cittadella firmato da Antonucci al 61′, Paolucci al 72′ e Fabbro al 82′

CITTADELLA – Il Cittadella batte il Lecco per 3-0 al Tombolato al termine di una partita decisa nella ripresa. Nel primo tempo, infatti, le due squadre si affrontano a viso aperto ma senza riuscire a sbloccare il risultato.

Nel secondo tempo con il Cittadella che entra in campo con maggiore grinta e trova il gol con Antonucci. I blucelesti subiscono il colpo e il raddoppio al 72′ con una conclusione dalla distanza di Paolucci. Su un altro errore difensivo arriva anche la rete del 3-0 di Fabbro.

La squadra di Valente deve ancora trovare la giusta quadra, la mancanza di attaccanti in questa fase di inizio stagione si è fatta parecchio sentire, ora bisogna inserirli al più presto nei meccanismi di gioco a partire dal prossimo difficile match contro l’Union Brescia di settimana prossima

Il tecnico del Cittadella, Roberto Musso, sceglie il 3-5-2 con Zanellati tra i pali, davanti a lui Gobbato, Toffanin e Martella. A centrocampo D’Alessio, Frisenna, Barberis, Paolucci, e Ndrecka. In attacco Antonucci e Ekuban

Sul fronte opposto mister Federico Valente conferma il modulo 3-4-2-1 con Vettorel in porta; Comi, Arena e Sidler. A centrocampo parte titolare Litti sulla fascia destra, dall’altra parte Manetti, i due centrali sono Metlika e Mallamo. Davanti Pellegrino, Bonaiti dietro Murillo.

Cronaca

Subito in avvio azione in percussione di Murillo (L) ma la sua imbucata finisce contro il portiere avversario. Ancora il numero 15 si mette in luce all’8′ con uno scatto in verticale, chiude in uscita bassa il portiere Zanellati (C). Il Cittadella risponde con il colpo di testa di Ekuban (C) che termina alto al 14′.

Al 19′, la formazione di casa ci prova di nuovo con il tiro dalla distanza di Barberis (C) ma Vettorel (L) fa buona guardia. Al 21′ tenta il tiro da fuori da Ndreka (C), ma il portiere bluceleste mette in angolo. Il Lecco prova a costruire in verticale ma non riesce a concretizzare contro un Cittadella molto solido in difesa.

Al 36′, chiamata al FVS da parte del Cittadella per un possibile contatto tra Ekuban (C) e Mallamo (L): per Bortolussi non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Subito dopo il direttore è richiamato, questa dal Lecco, al FVS, per un colpo ricevuto da Mallamo da parte di Paolucci.

Dopo 5 minuti di stop si riprende a giocare con l’angolo per il Cittadella: cross di Barberis (C) per Ekuban (C) ma l’attaccante arriva in ritardo sulla sfera. Bel tiro in corsa di Ekuban (L), Vettorel (L) chiude lo specchio. Al 52′, punizione di Barberis (C), Arena (L) devia in corner.

Partita combattuta al Tombolato tra Cittadella e Lecco: buon gioco dei blucelesti primi minuti ma poi cresce la squadra di Musso. Valente deve dare nuovo ritmo ai suoi in attacco, a disposizione in panchina sia Fasan che Capello.

Secondo tempo

Mister Valente inserisce Sinn per Litti, nessun cambio per il Cittadello. Al 47′, incursione centrale di Ekuban (C), chiude bene Comi (L). Al 53′ tiro in diagonale di Paolucci (C), blocca la palla in tuffo Vettorel (L).

Bella chance per il Lecco al 56′: Murillo (L) appoggia per Pellegrino (L) che però spara alto da ottima posizione. Brutto errore in fase di costruzione del Lecco: Frisenna (C) ruba palla a Bonaiti (C) ma il suo tiro finisce fuori. Altro grave errore al 61′: Comi (L) si fa soffiare palla da Paolucci (C) che mette in mezzo per l’imbucata di Antonucci (C) che appoggia in rete.

Il Lecco non riesce più a salire e subisce la pressione del Cittadella che va vicino al raddoppio al 65′ con la combinazione tra Mensah (C) e Ekuban (C) che prende il palo esterno. Ancora i padroni di casa pericolosi con Ekuban (C) che calcia troppo centrale, Vettorel (L) chiude lo specchio.

Al 72′ il Cittadella trova il raddoppio con la conclusione da fuori di Paolucci (C) che si infila in rete alle spalle di Vettorel. Valente inserisce anche Fasan e Casarotto per provare a riaprire la partita.

Brutto pasticcio difensivo per il Lecco al 82′: Paolucci (C) ne approfitta rubando palla ad Arena (L) e trova Fabbro (C) che supera Vettorel (L) in uscita. All’86’ bel tiro dalla distanza di Casarotto (L) che esce di poco sul fondo. Al 91′ cross dalla sinistra di Capello (L) per Fasan (L) che viene anticipato in scivolata da un difensore avversario.

Tabellino

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Gobbato (89′ Ceccarelli), Toffanin, Martella; D’Alessio, Frisenna (64′ Amatucci), Barberis (77′ Sangalli), Paolucci, Ndrecka; Antonucci (64′ Mensah), Ekuban (77′ Fabbro). All. Musso

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Comi (83′ Mihali), Arena, Sidler (73′ Fasan); Litti (46′ Sinn), Metlika, Mallamo, Manetti; Pellegrino (73′ Casarotto), Bonaiti; Murillo (59′ Capello). All. Valente

Marcatori: 61′ Antonucci (C), 72′ Paolucci (C), 82′ Fabbro (C)

Arbitro: Bortolussi di Nichelino coadiuvato da Pandini di Bolzano e Scarangella di Cassino, quarto ufficiale Mazzer di Conegliano, al FVS Roncari di Vicenza

Ammoniti: D’Alessio (C), Frisenna (C), Casarotto (L)

Espulsi: