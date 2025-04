Serie C. Il Lecco abbatte 2-1 l’AlbinoLeffe al Rigamonti-Ceppi

I blucelesti di Valente tornano a vincere davanti ai propri tifosi

Apre le marcature Battistini al 51′, risponde Agostinelli al 66′, Frigerio sigla il vantaggio al 75′

LECCO – Il Lecco torna alla vittoria dopo la trasferta di Padova e conquista altri tre punti davanti ai propri tifosi di casa battendo l’AlbinoLeffe 2-1. I blucelesti sono partiti bene con aggressività schiacciando gli avversari, poi però la squadra di Lopez ha preso campo alzando il baricentro.

Nella ripresa il Lecco passa al 51′ e si porta in vantaggio con Battistini poi, però, i blucelesti si fanno raggiungere per un’ingenuità su un calcio d’angolo e Borghini sigla il pareggio. Il Lecco non molla, seppur soffrendo, trova il nuovo vantaggio con la rete di Frigerio. Per la salvezza matematica il Lecco che, ora, si trova al 13° posto a quota 43 deve attendere sfida tra Triestina e Padova: se la Triestina non vince i blucelesti sono salvi.

Mister Valente costretto a rinunciare a Marrone squalificato e Ferrini fuori a scopo precauzionale schiera al centro della difesa a tre Battistini, a destra Martic e Kritta sulla sinistra. A centrocampo parte Di Dio sulla fascia destra e Cavallini sul lato opposto, in mediana Frigerio, Zanellato e Marino. Davanti la consueta coppia Sipos-Galeandro.

Per l’AlbinoLeffe Lopez sceglie lo stesso modulo dei blucelesti il 3-5-2 con Marietta tra i pali, Borghini, Potop e Baroni in difesa. A centrocampo Barba, Agostinelli, Fossati, Parlati, Ambrosini. In attacco il duo formato da Longo e Zoma.

Cronaca

Il Lecco parte subito bene conquistando prima un angolo in partenza su cui però Martic (L) non da troppa forza al pallone di testa e poi al 2′ minuto di gioco con una bella combinazione fuori area tra Sipos (L) e Galeandro (L) con quest’ultimo che va al tiro ma Marietta (L) risponde con una bella parata.

Al 6′ altra occasione per i padroni di casa: cross di Kritta (L) dalla trequarti sinistra per Sipos (L) che al centro dell’area non riesce ad impattarla bene e la spara contro Marietta (A). Lecco attento nei primi dieci minuti di gara con l’AlbinoLeffe che non è riuscita ad avvicinarsi alla porta difesa da Furlan (L).

La squadra di Lopez ci prova al 15′ con un schema su punizione ma i blucelesti chiudono bene sul tiro di Parlati (A). Alla mezz’ora partita in equilibrio gli ospiti provano ad lanciare palla su Zoma (A) ma Battistini (L) lo contrasta bene in velocità. Al 37′ cross dalla sinistra di Baroni (A) inserimento centrale di Agostinelli (A) di testa ma la palla va a lato. Al 41′ l’AlbinoLeffe ci prova ancora da calcio da fermo appena fuori area, la palla passa in mezzo alla mischia in mezzo all’all’area, ma Furlan (L) la fa sua.

Il Lecco è partito bene nella prima parte di tempo costringendo l’AlbinoLeffe nella propria metà campo poi la squadra di Lopez ha iniziato a trovare qualche spazio in più in avanti ma i blucelesti hanno difeso in maniera ordinata, eccetto qualche fallo di troppo al limite dell’area.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi 22 sul terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi, la prima occasione è per i bergamaschi che vanno al tiro da fuori area con Parlati (A) ma la palla esce sopra la traversa. Il Lecco passa al 51′ da calcio d’angolo: la palla arriva a Zanellato (L) che fa sponda di testa per Galeandro (L) che tira al volo ma Marietta (A) ben posizionato copre bene col corpo ma sul tap-in Battistini è lì e la infila in porta.

Un minuto dopo il Lecco ci prova ancora a Frigerio (L) ma il tiro è debole per impensierire il portiere ospite. Al 56′ l’AlbinoLeffe risponde col cross di Ambrosini (A) dalla destra per Barba (A) che disturbato non riesce a concludere a rete.

La squadra di Lopez trova il pareggio al 65′ da corner: calcia Ambrosini (L) per la testa di Borghini (A) che lasciato troppo solo incrocia bene di testa, nulla da fare per Furlan (L). Valente pesca dalla panchina inserendo Grassini e Kristoffersen per Cavallini e Galeandro.

Al 73′ AlbinoLeffe ancora pericolosa da corner con il colpo di testa di Longo (A) esce a lato. Il Lecco non demorde e innesta una bella azione al 76′: Zanellato (L) apre per Sipos (L) che copre col corpo la palla e la mette dentro per l’inserimento centrale di Frigerio (L) che calcia a rete segna il nuovo vantaggio bluceleste.

Al 89′ angolo di Kritta (L), la scheggia di testa Sipos (L) Battistini (L) calcia rasoterra fuori. Al 92′, l’AlbinoLeffe ci prova con il tiro al volo da fuori di Parlati (A) ma la palla va alta. L’ultima azione pericolosa è fatta in solitaria da Grassini (L) ma viene ben contrastato dal recupero di Borghini (A) perdendo il momento giusto per calciare a rete.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Martic, Battistini, Kritta; Di Dio, Frigerio (88′ Anderson), Zanellato (80′ Mendoza), Marino (80′ Di Gesù), Cavallini (71′ Grassini); Sipos, Galeandro (71′ Kristoffersen). All.Valente

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Baroni; Barba (61′ Munari), Agostinelli (76′ Zanini), Fossati, Parlati, Ambrosini (76′ Mustacchio); Longo, Zoma. All. Lopez

Marcatori: 51′ Battistini, 66′ Borghini, 75′ Frigerio

Arbitro: Peletti di Crema coadiuvato da Palla di Catani e Martinelli di Potenza, quarto ufficiale Framba di Torino

Ammoniti: Borghini, Baroni

Espulsi:

Classifica

Vicenza 80

Padova 79

FeralpiSalò 69

AlbinoLeffe 56

Atalanta U23 54

Renate 54

Trento 54

Giana Erminio 52

Virtus Verona 51

Novara 49

Arzignano 47

Alcione Milano 46

Lecco 43

Lumezzane 41

Pergolettese 39

Pro Vercelli 37

Triestina 36

Pro Patria 31

Caldiero Terme 27

Union Clodiense 21