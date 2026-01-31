Serie C. Il Lecco agguanta il pareggio nel finale: a Trento finisce 1-1

Guadagna un punto d’oro il Lecco di Valente che si tiene stretto il secondo posto in classifica

Al gol di Candelari all’83’ risponde Marrone al 95′

TRENTO – Vortice di emozioni al Briamasco di Trento dove dopo il vantaggio dei padroni di casa i blucelesti non mollano e ci credono fino all’ultimo e, proprio all’ultimo minuto di gioco, trovano il pareggio con il gol del migliore in campo per il Lecco, Luca Marrone, che da corner trova l’angolo giusto per infilare Barlocco.

Il pomeriggio del Briamasco non è stata la miglior partita dei ragazzi di Valente, che aveva fuori sei giocatori, ma si porta a casa la buona prestazione di due ragazzi del 2006, Mihali e Anastasini, e quella del classe 2008 Nova, che hanno dato prova di farsi valere tra i grandi, oltre all’ottimo ingresso in campo del nuovo arrivato Parker, che insieme a Furrer ha dato la scossa all’attacco bluceleste.

Mister Luca Tabbiani schiera il 4-3-3 con Barlocco in porta; Fiammozzi, Trainotti, Corradi e Maffei in difesa; in mediana Aucelli, Fossati e Benedetti. Davanti il trio formato da Chinetti, Capone e Pellegrini.

Sul fronte opposto Mister Federico Valente è costretto a rivoluzionare la rosa a causa dei tanti infortunati e schiera Furlan in porta; difesa a tre con Tanco, Marrone e Mihali; a centrocampo Rizzo, Zanellato, Metlika e Rizzo; Bonaiti e Anastasini dietro l’esordiente, davanti Basili che prende il posto di Sipos al centro dell’attacco bluceleste.

Cronaca

Palchi vuoti nel settore ospiti del Briamasco di Trento per la decisione della Prefettura di Trento. Primo brivido per il Lecco al 2′: Mihali (L) scivola in copertura e Benedetti (T) sulla trequarti gli ruba palla ma la sua conclusione esce sul fondo. La prima occasione del match per il Lecco arriva al 7′ con il tiro di Zanellato (L) che esce di poco.

I padroni di casa rispondono con Chinetti (T), vera spina del fianco sulla corsia di destra, che supera Anastasini (L) e la mette in mezzo, ma Marrone (L) c’è e di esperienza anticipa Benedetti (T). Al 11′ tentativo in area di Anastasini (L), la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa gialloblu.

Al 17′ opportunità Trento sui piedi di Pellegrini (T) che supera con facilità Tanco (L), sul suo diagonale ci mette una pezza Furlan (L) che salva il risultato. Soffre il Lecco contro il pressing alto del Trento, al 26′ grande chiusura di Mihali (L) da ultimo uomo su Benedetti (T), che poteva ritrovarsi a tu per tu con Furlan (L). Alla mezz’ora Valente inverte i due esterni di difesa, Mihali a destra e Tanco a sinistra.

Il Lecco ci prova in ripartenza con il bel lancio di Rizzo (L) per Basili (L) al 38′, ma Barlocco (T) esce bene in anticipo basso. Grande rischio al 44′ per gli ospiti: Pellegrini (T) in area appoggia dietro per l’accorrente Fossati (L) che con piattone centra la traversa.

I blucelesti faticano nella manovra contro un buon Trento che ha creato molto più gioco e tiri nello specchio. Mister Valente dovrà sistemare qualcosa nella propria scacchiera per portare a casa dei punti dal Briamasco di Trento.

Secondo Tempo

Nessun cambio a inizio ripresa per i due allenatori. Al 51′ grande occasione per il Trento con il colpo di testa di Chinetti (L) che trova un varco al centro dell’area, Furlan (L) interviene in spaccata a salvare la propria porta. Con troppa facilità i giocatori del Trento vanno a impattare la palla sugli angoli: al 52′ ci prova Fiamozzi (T) di testa ma sulla traiettoria c’è Bonaiti (L) in chiusura.

Tre cambi per il Lecco. Fuori Mihali, Zanellato e Basili per Nova, Mallamo e Parker all’esordio in bluceleste: si abbassa Rizzo sulla linea difensiva, Nova e Anastasini sulle due fasce. Mallamo appena entrato da tre minuti deve lasciare il campo al 62′ per un infortunio, Duca va a fare il play di centrocampo.

Al 68′ grande lancio in verticale di Sangalli (T) per Chinetti (T), Furlan (L) lo anticipa coi piedi ma si fa male in uscita bassa. Al 71′ punizione sulla trequarti per il Lecco: Marrone (L) fa sponda per Parker (L) che colpisce di testa ma troppo centrale. Bonaiti (L) calcia forte al 75′, Barlocco (T) salva in qualche modo.

Buon ingresso in campo di Furrer che al 76′ va al tiro in area, il portiere di casa chiude lo specchio. Ancora Furrer (L) al 78′ trova un bello spunto sulla fascia sinistra, palla in mezzo per Pellegrino (L) che calcia di poco alto sulla traversa. Il Trento si riaffaccia in attacco con il tentativo di Capone (T) da due passi, Furlan (L) esce bene col corpo sul suo palo, sulla ribattuta Maffei (T) ci prova ma la difesa del Lecco è schierata a difesa della propria porta.

Gol del Trento all’83’ da corner: Capone (T) per Candelari (T) che prende posizione su Bonaiti (L) e la infila in rete in acrobazia. Lecco tutto in avanti nel finale e va vicino al pareggio al 91′: tiro di Pellegrino (L) all’altezza del dischetto di rigore ma la palla sbatte contro il palo.

Nuova chance per i blucelesti al 93′, spizzata di testa di Parker (L) per Marrone (L) che non riesce a indirizzare nello specchio. Sull’ultimo corner il Lecco trova il pareggio con il colpo di testa di Marrone (L) che con un gran taglio sul primo palo infila la palla in rete alle spalle di Barlocco (T).

Finisce 1-1 il match del Briamasco, il Lecco ha sofferto in difesa ma ha dimostrato carattere e voglia di portare a casa almeno un punto da Trento. I blucelesti rimangono secondi in classifica in attesa del match di lunedì, 2 febbraio, tra Giana Erminio e Union Brescia.

Tabellino

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Fiamozzi (79′ Triacca), Trainotti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (58′ Sangalli), Benedetti (58′ Candelari); Chinetti, Capone (89′ Ladisa), Pellegrini (79′ Corallo). All. Tabbiani

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Tanco, Marrone, Mihali (59′ Nova); Rizzo, Zanellato (59′ Mallamo – 62′ Duca), Metliika, Anastasini (70′ Furrer); Pellegrini, Bonaiti; Basili (59′ Parker). All. Valente

Marcatori: 83′ Candelari, 95′ Marrone

Arbitro: Nigro di Prato coadiuvato da Pelosi di Ercolano e Schirinzi di Casarano, quarto uomo Migliorini di Verona; al FVS Posteraro di Verona.

Ammoniti: Basili (L), Fossati (T), Marrone (L), Corallo (T), Maffei (T)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 59

Lecco 45

Union Brescia 43

Inter U23 37

Alcione Milano 36

Cittadella 36

Trento 35

Renate 35

Giana Erminio 32

Arzignano 30

Lumezzane 29

Pro Vercelli 29

Dolomiti Bellunesi 28

Novara 27

Ospitaletto 26

AlbinoLeffe 25

Virtus Verona 19

Pergolettese 19

Pro Patria 12

Triestina 1 –