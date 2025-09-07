Serie C. Il Lecco cala il tris contro la Dolomiti Bellunesi

Il Lecco continua la striscia positiva e vola al primo posto in classifica

In gol: Tanco al 22′, Kritta al 46′ e Alaoui al 95′

LECCO – Il Lecco di mister Federico Valente vola momentaneamente al primo posto della classifica grazie alla vittoria interna per 3-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Un primo tempo dominato dalla squadra di casa in cui i blucelesti hanno trovato il doppio vantaggio prima con Tanco e poi con Kritta.

Nella ripresa gli ospiti hanno alzato il baricentro mentre, il Lecco ha faticato abbassandosi in difesa concedendo diverse opportunità alla Dolomiti Bellunesi. Gli innesti del finale dei giovani Mihali e Anastasini hanno dato nuovo sprint alla squadra bluceleste che ha trovato anche la rete del 3-0 all’ultimo minuto di gioco con Alaoui.

Mister Federico Valente schiera Furlan tra i pali, davanti la linea a tre composta da Battistini, Tanco e Ferrini. In mezzo al campo Mallamo prende il posto di Metlika al fianco di Zanellato, sulle fasce Pellegrino a destra e Kritta a sinistra. Sulla linea di trequarti Frigerio è assente per un lieve fastidio all’adduttore al suo posto il solo Furrer a supporto delle due punte Sipos e Galeandro.

Sul fronte opposto Zanini fa esordire Abati tra i pali, in difesa Barbini, Milesi e Mondonico. Linea di centrocampo a cinque con Saccani, Brugnolo, Burrai, Clemenza e Mignanelli. In attacco la coppia formata da Marconi e Toci.

Cronaca

Il Lecco parte in avanti trascinato dal supporto del pubblico di casa, la prima azione arriva al 3′ minuto di gioco: cross dalla sinistra di Battistini (L), Galeandro (D) anticipato di un soffio da Milesi (D) che la mette in corner. Dal seguente angolo, calciato basso, Zanellato (L) tenta il tiro ma la palla va alta.

La Dolomiti Bellunesi fatica a costruire gioco contro un Lecco ben posizionato in difesa, la prima conclusione degli ospiti arriva al 11′ con la conclusione di Clemenza (D) che finisce direttamente in curva sud. Al 13′, due tiri da fuori nel giro di un minuto per i blucelesti: prima Battistini (L), Abati (D) respinge di pugno poi ci prova Zanellato (L) ma la palla esce sul fondo.

L’azione più pericolosa la crea la Dolomiti Bellunesi al 15′: prolungato batti e ribatti in area piccola prima ci prova Marconi (D) e poi Clemenza (D), la difesa del Lecco riesce ad allontanate la palla. I blucelesti rispondono al 19′ con il lancio in profondità di Zanellato (L) per Sipos (L) che trova al centro Furrer (L) ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa di Zanini.

Al minuto 22′, il Lecco passa in vantaggio da corner: Galeandro (L) la mette dentro per il perfetto inserimento di Tanco (L) che buca la porta difesa da Abati (D). Al 32′, la Dolomiti Bellunesi risponde con la giocata del neo entrato Olonisakin (D) su Ferrini (L), la conclusione finisce di poco alta sopra la traversa.

Il Lecco nel finale di tempo si abbassa troppo ma la formazione ospite non riesce ad approfittarne. La squadra di Valente ci prova al 44′ con una bella azione costruita sulla destra, la palla arriva in area: Furrer (L) la allunga per Pellegrino (L) che in corsa calcia alto.

Il raddoppio del Lecco arriva in pieno recupero: al 46′ azione personale di Furrer (L) sulla fascia sinistra, il 10 alza la testa e trova Kritta (L) da solo in area che di prima la mette alle spalle di Abati (D). I blucelesti chiudano in avanti con la punizione di Kritta (L) dalla sinistra per la testa di Ferrini (L) la palla finisce alta.

Un primo tempo dominato dai ragazzi di Valente che hanno avuto diverse chance per chiudere i primi 45 minuti con un più ampio vantaggio. Bisogna, però, stare attenti alla voglia di riacciuffare i risultato da parte della squadra di Zanini.

Secondo Tempo

Unico cambio in apertura di tempo per gli ospiti: Agosti prende il posto di Clemenza. La Dolomiti Bellunesi tiene il baricentro più alto dei blucelesti per trovare il gol che accorcerebbe lo svantaggio: al 52′ ci prova Mignanelli (D) dalla sinistra, Furlan (L) però risponde presente mettendola in angolo. Gli ospiti trovano troppo spazio sulla sinistra, mister Valente potrebbe fare qualche cambio per dare maggiore copertura.

Schema da punizione al 59′ per la squadra di Zanini: Burrai (D) invece di metterla al centro dell’area l’appoggia dietro per il tiro di prima di Mignatelli (D), Furlan (L) copre bene e la mette in angolo. Al 64′, mister Valente inserisce forze fresche, dentro Anastasini, Alaoui e Bonaiti per Furrer, Galeandro e Zanellato.

Al minuto 72, l’arbitro Diop viene chiamato al FVS e modifica la decisione precedentemente presa, assegnando il cartellino rosso diretto a Milesi (D) per fallo su Mallamo (L). Il Lecco riparte in velocità con Bonaiti (L) che dopo 50 metri di corsa guadagna un ottimo calcio d’angolo su cui la difesa ospite si difende a maglie strette.

Al 84′ bel tentativo da fuori del giovane Lorenzo Mihali (L), Abati (D) la respinge coi pugni. Un minuto dopo anche Anastasini (L) ci prova da fuori ma la palla termina di poco alta. Altra opportunità per Mihali (L) all’88’: da distanza ravvicinata la spara addosso ad Abati (D).

Al 89′ Mihali (L) cambia gioco dalla parte opposta per il taglio in area di Battistini (L) che la schiaccia troppo di testa mancando la rete di pochissimo. Il Lecco chiude i giochi al 95′ cross dalla destra di Mihali per il centro dell’area: Alouoi (L) imbuca di prima la palla in porta. Il Lecco esce dal Rigamonti-Ceppi tra gli applausi e guadagna la vetta della classifica a quota 7 punti. Il prossimo match sarà fuori casa contro l’Inter U23.

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini; Pellegrino (81′ Mihali), Zanellato (64′ Bonaiti), Mallamo (81′ Metlika), Kritta; Furrer (64′ Anastasini); Galeandro (64′ Alaoui), Sipos. All. Valente

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini (64′ Alcides), Milesi, Mondonico; Saccani (64′ De Paoli), Clemenza (46′ Agosti), Burrai, Clemenza, Mignanelli; Marconi, Toci (21′ Olonisakin). All. Zanini

Marcatori: 22′ Tanco, 46′ Kritta, 95′ Alaoui

Arbitro: Diop di Treviglio coadiuvato da Tempestilli di Roma 2 e Di Curzio di Civitavecchia, quarto ufficiale Gandino di Alessandria. Al FVS Li Vigni di Seregno

Ammoniti: Saccani (D)

Espulsi: Milesi (D)

Classifica

LR Vicenza 7

Lecco 7

Renate 7

Brescia 6

Arzignano 6

Pergolettese 6

Alcione Milano 6

Pro Vercelli 6

Trento 4

Cittadella 4

Giana Erminio 4

Novara 3

Inter U23* 2

Dolomiti Bellunesi 2

Ospitaletto 2

AlbinoLeffe 1

Pro Patria 1

Virtus Verona* 1

Lumezzane 0

Triestina -5

* una partita in meno