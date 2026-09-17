Serie C. Il Lecco espugna il Gino Corioni: Desenzano sconfitto 3-1

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Federico Valente

In gol Pellegrino al 37′, raddoppio di Rizzo al 44′, tris firmato da Arena al 59′; accorcia le distanze la rete di Liberati al 67′

OSPITALETTO – Grande prova di maturità questa sera, giovedì, per i blucelesti che, orfani di punte di ruolo nella formazione iniziale, riescono ad imporsi al Gino Corioni per 3-1 contro il Desenzano, grazie alle reti nel primo tempo di Pellegrino e Rizzo, e nella ripresa di Arena.

I padroni di casa accorciano le distanze al 67′, ma il Lecco interpreta bene la gara e non si schiaccia in difesa continuando a pungere in ripartenza. La squadra di Valente porta così a casa la seconda vittoria consecutiva e si riporta nella parte sinistra della classifica. Prossimo appuntamento al Rigamonti-Ceppi contro la Pergolettese per chiudere questa intensa settimana di gare.

L’ex bluceleste Marco Gaburro schiera il 4-3-3 con Minelli in porta davanti a lui Parlato, Panelli, Pilati e Milani. A centrocampo Lupano, De Francesco e Moscati. In attacco il tridente composto da Liberati, Ubaldi e Millico

Mister Federico Valente schiera una difesa inedita a parte il titolare fisso Matteo Arena affiancato dai due esordienti Sidler e Comi. A centrocampo confermati Rizzo, Metlika, Mallamo e Urso, sulla linea della trequarti Bonaiti insieme a Pellegrino dietro l’unica punta Moutassime.

Cronaca

Primi minuti di studio tra le due squadre in campo al Gino Corioni di Ospitaletto. Al 5′ la prima azione dei blucelesti: discesa centrale di Metlika (L) che libera Bonaiti (L) al centro dell’area, il suo tiro viene però respinta da un avversario. Lecco vivo nei primi dieci minuti, il Desenzano alla prima azione sfiora il gol con Lupano (D) su assist di Ubaldi (D)

Al 18′ cross di Urso (L) dalla destra ma Pellegrino (L) è in ritardo per colpire. Mallamo (L), al 25′, prova la conclusione dalla distanza ma il suo rasoterra si spegne sul fondo. Al 33′ Arena (L) prova a trovare un altro gol di testa ma commette fallo sul portiere Minelli (D).

Primo tiro nello specchio del Desenzano al 36′, dalla distanza ci prova Millico (D), Vettorel (L) para in tuffo. La partita si sblocca al 37′: azione in velocità del Lecco targato Pellegrino che in corsa raccoglie l’assist di Moutassime (L) al limite dell’area e la mette in porta. Al 42′, ancora Mallamo (L) ci prova da fuori, ma il suo tiro esce sul fondo.

Gol inizialmente annullato al Lecco per fuorigioco al 44′, ma dopo la revisione viene assegnata la rete: grande azione innescata a centrocampo da Moutassime (L) per Urso (L) che di tacco libera Rizzo (L) che supera il portiere avversario.

Ottimo primo tempo per i blucelesti che hanno dominato il gioco e trovato due gol con due belle azioni in velocità.

Secondo tempo

La prima occasione della ripresa è per il Desenzano al 51′ con il tiro dal limite di Moscati (D), la palla viene però deviata in angolo. Il Lecco trova il 3-0 al 59′ con Arena (L) che stacca di testa e la mette alle spalle di Minelli (D).

Primi cambi nel Lecco al 60′: dentro Fasan e Casarotto per Pellegrino e Moutassime. Il neo entrato Fasan (L) sfiora il gol del 4-0 con un tiro angolato da centro area, Minelli (D) si salva mettendola in angolo. Al 67′, punizione di Moscati (D), Vetterel (L) esce ad allontanare.

Al 68′, il Desenzano trova la rete dopo un errore difensivo dei blucelesti che non riescono a spazzare via la palla su cui si avventa Liberati (D) che la mette sul palo lontano dove Vettorel (L) non può arrivarci.

Dall’altra parte al 70′ gran tiro di Bonaiti (L) deviato in angolo. Il Desenzano spinge per accorciare il risultato: Andreis (D) ci prova dalla distanza mettendola fuori. Al 79′ ci prova Fasan (L) che lotta contro la difesa avversaria ma commette fallo in area.

Al 80′ calcio di punizione per il Desenzano: calcia Millico (L) che sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Vettorel (L). Errore clamoroso in area di Metlika (L) che all’87’ sul cross di Fasan (L) spara alto. Il Desenzano chiama l’arbitro all’FVS per un contatto in area ma per il direttore di gara non c’è nulla.

Tabellino

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato (66′ Andreis), Panelli, Pilati, Milani; Lupano (60′ Biondi), De Francesco (66′ Reggiori) , Moscati (72′ Procaccio) Liberati, Ubaldi (46′ Santini) Millico. All. Gaburro

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Comi (74′ Triacca), Arena, Sidler (74′ Sinn); Urso, Mallamo, Metlika, Rizzo (83′ Manetti); Bonaiti, Pellegrino (60′ Casarotto); Moutassime (60′ Fasan). All. Valente

Marcatori: 37′ Pellegrino (L), 44′ Rizzo (L), 59′ Arena (L), 67′ Liberati (D)

Arbitro: Zini di Udine coadiuvato da Cerrato e Liotta di San Donà di Piave e Vailati di Crema, al FVS Bettani di Treviglio

Ammoniti: Lupano (D), Bonaiti (L), Biondi (D), Pilati (D)

Espulsi: