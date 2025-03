Serie C. Il Lecco ferma sullo 0-0 la FeralpiSalò

I blucelesti guadagnano un punto importante contro la terza della classe

Aliberti: “Il nostro obiettivo è quello di uscire dalla zona play-out”

LECCO – Continua la striscia positiva del Lecco di Valente che raccoglie il terzo risultato utile consecutivo. Al Rigamonti-Ceppi finisce 0-0 contro la FeralpiSalò, i blucelesti hanno sia ben contenuto bene le azioni ospiti che provato ad acciuffare la vittoria per tutti i novanta minuti.

Il Lecco è apparso ben concentrato nell’approccio iniziale della partita rispetto alle gare precedenti e giocato a viso aperto contro una compagine forte e aggressiva. I blucelesti rimangono al 15° posto in classifica, fuori dalla zona play-out, a quota 34. Ma non c’è tempo per rilassarsi perchè la prossima sfida sarà già giovedì contro l’Alcione Milano.

Mister Federico Valente non cambia modulo e sceglie la solita difesa a tre davanti a Furlan con Ferrini, Battistini e Martic; Marrone recuperato siede inizialmente in panchina. A centrocampo: esordio da titolare per Di Dio, centrali Frigerio e Marino e Kritta sulla fascia destra. L’attacco è composto da Sene e Attys leggermente dietro all’unica punta Sipos.

Sul fronte opposto il tecnico Aimo Diana deve rinunciare a diversi infortunati e sceglie Lovato tra i pali, difesa a tre con Balestrero, Pasini e Rizzo. Centrocampo pesante a cinque con Cabianca, Zennaro, De Francesco, Hergheligiu e Vesentin. Coppia d’attacco formata da Di Molfetta e Crespi.

Cronaca

Lecco compatto nei primi minuti di gara, la Feralpi prova ad impostare il gioco in velocità. Al 8′ la prima occasione ospite da palla da fermo, dalla sinistra batte Di Molfetta Crespi (F) la sfera arriva al centro dell’area e Furlan (L) allontana di pugno. Al 14′ arriva anche la prima occasione per i blucelesti: cross di Frigerio (L) in mezzo per la testa di Sene (L), ma la palla esce alta.

Un minuto dopo ci prova Battistini (L) di testa su punizione dalla sinistra di Kritta (L), la palla esce a lato. Al 17′ tenta, invece, la conclusione dai trenta metri Frigerio ma il rasoterra è troppo debole per impensierire Lovato (F). La Feralpi risponde con la girata in area di Crespi (F) che sfiora il palo.

Al 20′ bella azione del Lecco: Attys (L) ruba palla a Balestrero (F) e la mette in mezzo per Sene (L) che viene anticipato in uscita da Lovato (F) sulla linea del cross. Partita viva al 24′ Di Dio (L) sbaglia in ripartenza e perde palla contro Hergheligiu (F) che apre per Crespi (F) che calcia in porta ma Furlan (L) con un super intervento salva il risultato.

Al 31′, ancora Lecco pericoloso da calcio d’angolo: Marino (L) per Martic (L) che di testa in girata la mette di poco a lato. Al 35′ Kritta la mette in area piccola ma nessuno degli attaccanti blucelesti arriva ad impattare il pallone in tempo. Al 37′ occasionatissima per la Feralpi che riparte veloce e la palla arriva sui piedi di Di Molfetta (F) che a tu per tu con Furlan (L) si lascia ipnotizzare e l’estremo difensore bluceleste con una gran parata salta ancora il risultato.

Un buon primo tempo per il Lecco che sin da subito è entrato con grinta in partita e dopo i primi dieci minuti in cui ha preso le misure all’avversario ha avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato. La FeralpiSalò ha avuto quelle migliori ma un super Furlan le ha sventate tutte.

Al termine del primo tempo ha parlato ai microfoni RAI il presidente Aniello Aliberti: “Stiamo lavorando bene e siamo sul pezzo, nella ripresa dobbiamo continuare come abbiamo finito la prima frazione. Sappiamo che è una gara difficile, dobbiamo passare dalle occasioni da gol ai gol. Siamo aggressivi, un bel primo tempo ci manca solo la rete”.

“Abbiamo perso 4 mesi, per noi il campionato è iniziato a gennaio. Sono soddisfatto del team e i risultati comunque si vedono, giocano bene e sono fiducioso. Obiettivi? Togliersi dalla zona play-out, il nostro progetto è triennale, dobbiamo fare bene adesso e poi pensare alla prossima stagione”.

Secondo Tempo

Il Lecco fatica in avvio di ripresa contro una Feralpi che ha ingranato la quarta per trovare il gol del vantaggio. Al 46′ arriva la prima conclusione dalla distanza dei Leoni del Garda con Rizzo (F) che termina ampiamente a lato. Il Lecco risponde al 5′, su lancio lungo dalle retrovie, Sipos (L) si presenta a tu per tu con Lovato (F) ma gli interventi di Balestrero (F), prima, e di Cabianca (F), poi, permettono agli ospiti di evitare pericoli.

Al 62′, gol annullato alla Feralpi: su punizione calciata da Di Molfetta (F), la palla arriva a Crespi (F) che controlla e poi in rovesciata piega le mani a Furlan (L) ma per il direttore di gara il numero 17 dei gardesani si era sistemato la palla con un braccio.

Il Lecco subisce la grinta degli ospiti perciò Valente cambia tre pedine per dare maggiore dinamismo e pressing: dentro Di Gesù, Anderson e Galeandro per Sene, Di Dio e Attys; due minuti dopo entra anche Zanellato per Marino.

Grande occasione per il Lecco al 74′: Galeandro (L) lancia Sipos (L) che prende in pieno il palo. Al 78′ ci prova anche Zanellatto (L) con un gran tiro da fuori, Lovato (F) si supera con una grande parata toglie la palla dallo specchio della porta. L’ultima occasioni è per la Feralpi all’89’ con Cavuoti (F) che calcia dal limite ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa.

Il Lecco raccoglie un punto importante contro la terza della classe. Nel primo tempo diverse occasioni andate a vuoto per i blucelesti, così anche nella ripresa con il palo di Sipos e la grande conclusione di Zanellato che ancora una volta dalla panchina lascia il segno dopo il suo ingresso in campo al 26′ della ripresa.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1):Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Di Dio (67′ Anderson), Frigerio, Marino (71′ Zanellato), Kritta; Attys (67′ Galenadro), Sene (67′ Di Gesù); Sipos. Allenatore: Valente.

FERALPISALÒ (3-5-2): Lovato; Balestrero, Pasini, Rizzo; Cabianca, Zennaro (85′ Pilati), De Francesco (78′ Brambille), Hergheligiu (73′ Cavuoti), Vesentini (73′ Giudici); Di Molfetta, Crespi (85′ Vanzulli). Allenatore: Diana.

Arbitro: Calzavara di Varese assistito da Parisi di Bari e Di Meo di Nichelino, quarto uomo Djurjjevic di Trieste

Ammoniti: Sene (L), Frigerio (L), Casabianca (F), Giudici (F)

Classifica

Padova 72

Vicenza 67

FeralpiSalò 56

Trento 44

AlbinoLeffe 44

Virtus Verona 43

Alcione Milano 43

Atalante U23 43

Novara 42

Giana Erminio 40

Renate 40

Arzignano 38

Lumezzane 37

Pergolettese 36

Lecco 34

Pro Vercelli 31

Triestina 29

Pro Patria 22

Caldiero Terme 21

Union Clodiense 18